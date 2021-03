Stiilne ja mugav kerge metallraam

Need 3D-prillid Easy on loodud kergest metallraamist. Neil on kolmest punktist hästiistuv disain, mis praktiliselt välistab tavaprillide puhul frustreeriva lõdva hoide. Kummist sangaga stiilne disain tagab pikaajalise kandmismugavuse.