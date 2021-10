Nautige oma seadet kauem

Hämmastava 2600 mAh mahtuvusega akud on ideaalsed digikaameratele ja muudele ülisuure energiatarbega seadmetele. Need väga suure mahtuvusega AA-akud ei pea enne laadimist tühjenema, seega võite neid laadida just siis, kui teile sobib. Vaadake kõiki eeliseid