    Limited Edition 9000 Series Space'i klassi terasest elektriline pardel

    S9980/59

    Eriti nahalähedane raseerimine*, loodud kestma

    Ülim vastupidavus kosmosetööstuses kasutatavale sarnasest terasest iseterituvate teradega, mis on loodud säilitama oma teravust ja vastu pidama ka kõige raskematele tingimustele. Nautige nahalähedast raseerimist ja teie naha jaoks kohandatud mugavust päevast päeva.

    Eriti nahalähedane raseerimine*, isegi 5-päevase habeme korral

    • Nahalähedane raseerimine
    • Space'i klassi terasest täpsus
    • Surveandur
    • 360-D painduvad raseerimispead
    • Kuni 5-aastane garantii*****
    Space Grade terasest terad lõikavad igas suunas

    Space Grade terasest terad lõikavad igas suunas

    Suure jõudlusega, Space Grade terasest valmistatud 360-kraadised pöördterad on kahe aasta jooksul iseterituvad ja need lõikavad karvu igas suunas, järgides karvade loomulikku kasvu.

    Nahalähedane raseerimine Lift & Cut süsteemiga

    Nahalähedane raseerimine Lift & Cut süsteemiga

    Meie patenditud unikaalne Lift & Cut pöörlemistehnoloogia tõstab karvad õrnalt üles, enne kui lõikab need nahalähedaselt (kuni 0,00 mm nahapinnast), ilma et terad isegi puudutaksid teie nahka.

    Surveandur tagab alati optimaalse surve

    Surveandur tagab alati optimaalse surve

    Õige surve kasutamine on läheduse ja nahakaitse võti. Pardli täiustatud andurid loevad rakendatud survet ja uuenduslik valgussignaal näitab, kui vajutate liiga tugevasti või liiga nõrgalt. Just teile sobivaks isikupärastatud raseerimiseks.

    360-D painduvad raseerimispead kohanduvad teie näokontuuriga

    360-D painduvad raseerimispead kohanduvad teie näokontuuriga

    Philipsi elektrilisel pardlil on täielikult painduvad pead, mis järgivad teie näokontuure ning pöörlevad 360 kraadi, et tagada põhjalik ja mugav raseerimine.

    Kauakestev: kuni 5-aastane garantii*****

    Kauakestev: kuni 5-aastane garantii*****

    Meie pardlid on loodud suurepäraste tulemuste saamiseks ja neil on 5-aastane garantii, nii et saate nautida ülimat töökindlust ja jõudlust. Raseerimine raseerimise järel.

    Nano SkinGlide’i kattega 30% sujuvam** libisemine

    Nano SkinGlide’i kattega 30% sujuvam** libisemine

    Raseerimispea ja naha vahele jääb tõhus kaitsekiht, mille igal ruutsentimeetril on kuni 250 000 mikrohelmest. See tagab sujuvama libisemise, vähendades hõõrdumist kuni 30%** ja tänu sellele ei ärrita nahka.

    Kohandub teie habeme tihedusega PowerAdapti anduri abil

    Kohandub teie habeme tihedusega PowerAdapti anduri abil

    Elektrilisel pardlil on nutikas tehnoloogia, mis tuvastab habeme tihedust 500 korda sekundis. Power Adapt andur kohandab jõudlust automaatselt, tagades hõlpsa ja õrna raseerimise.

    Täiustage oma raseerimiskogemust Philips Shaving*** rakendusega

    Täiustage oma raseerimiskogemust Philips Shaving*** rakendusega

    Viige oma raseerimistehnika täiuslikkuseni, ühendades oma pardli rakendusega Philips Shaving. See järgib teie naha olukorda, pakub isikupärastatud raseerimisnõu ning aitab teil saavutada võimalikult nahalähedase ja -sõbraliku tulemuse.

    Põhjalik 1-minutiline puhastus, mis tagab hügieenilise raseerimise

    Põhjalik 1-minutiline puhastus, mis tagab hügieenilise raseerimise

    Võimas puhastussüsteem puhastab ja õlitab teie pardlit põhjalikult vaid 1 minutiga, hoides teie seadet kauem töös. Puhastussüsteemiga puhastamine on 10 korda tõhusam kui veega puhastamine****. Tegemist on maailma väikseima puhastussüsteemiga, mida saate kergesti hoiustada ja igale poole kaasa võtta.

    Valige mugav kuiv- või värskendav märgraseerimine

    Valige mugav kuiv- või värskendav märgraseerimine

    Kohandage raseerimisrutiini vastavalt oma vajadustele. Wet & Dry abil saate valida mugava kuivraseerimise või siis värskendava märgraseerimise vahel. Saate kasutada geeli või vahtu ja teha seda kasvõi duši all.

    Käepidemesse integreeritud täppispiirel

    Käepidemesse integreeritud täppispiirel

    Saavutage viimistletud tulemus, kasutades pardli väljalükatavat täppispiirlit. Pardli korpusesse integreeritud piirel on ideaalne vuntside ja põskhabeme hooldamiseks.

    Loodud hoolima nii teist kui ka planeedist

    Loodud hoolima nii teist kui ka planeedist

    Kuna asendasime 30% meie siseosade plastist ringlussevõetud plastiga, hoiame oma tootmises kokku tonnide viisi toorplasti. Lisaks on meie terad valmistatud 80% ümbertöödeldud terasest tehases, kus kasutatakse 100% taastuvenergiat.

    Külgeklõpsatav habemepiirel viie pikkusastmega

    Külgeklõpsatav habemepiirel viie pikkusastmega

    Muutke oma välimust kinniklõpsatava habemepiirliga. Valige üks viiest pikkusastmest ja kujundage endale täiuslik habemetüügas või siis lühike korrektselt piiratud habe. Habemetarviku ümarad piiotsad ja kammid aitavad vältida nahaärritust.

    Käepärase alusega on lihtne laadida.

    Käepärase alusega on lihtne laadida.

    Pardli täislaadimiseks kulub laadimisalusel üks tund. Laadimisalus on loodud nii seadme mugavaks laadimiseks kui ka selle hoiustamiseks.

    OLED-ekraan dünaamiliste SkinIQ ja pardli teavituste jaoks

    OLED-ekraan dünaamiliste SkinIQ ja pardli teavituste jaoks

    Esimene dünaamilise OLED-ekraaniga Philipsi pardel toob esile kõik pardli funktsioonid ja märguanded selge ja sujuva animatsiooniga. Intuitiivne liides sisaldab SkinIQ juhiseid, aku olekut, puhastusnõuandeid ja palju muud.

    Tehnilisi andmeid

    • Tarvikud

      Kott
      Reisivutlar
      SmartClick
      Habemepiirel
      Laadimisalus
      Jah
      Kiirpuhastuskapsel
      • Jah
      • Komplektis 1 kassett

    • Võimsus

      Laadimine
      • 1-tunnine täislaadimine
      • 5 min kiirlaadimine
      Aku tüüp
      Liitium-ioon
      Kasutusaeg
      60 minutit
      Väljalülitatud režiim (tarvikuteta)
      < 0,1 W

    • Disain

      Käepide
      Ergonoomiline käepide ja käsitsemine
      Viimistlus
      Ajatu elegants
      Värv
      Aadria sinine

    • Hooldus

      Asenduspea
      Asendage iga 2 aasta järel SH91 vastu
      2 + 3-aastane garantii*****
      Jah

    • Raseerimisjõudlus

      Piirjooni järgiv
      360-D painduvad raseerimispead
      Habemeajamissüsteem
      • Space'i klassi terasest terad
      • Süsteem Lift & Cut
      SkinIQ tehnoloogia
      • Liigutusandur
      • PowerAdapti andur
      • Nano SkinGlide’i kate

    • Kergesti kasutatav

      Puhastamine
      • Juhtmevaba kiirpuhastuskapsel
      • Ühe puudutusega avatav
      • Täielikult pestav
      Wet & Dry
      Märg- ja kuivkasutus
      Ekraan
      Täiustatud OLED-ekraan

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    • võrreldes varasema Philipsi seeriaga 9000
    • * Võrreldes katmata materjaliga
    • * * Põhineb Philips Series S7000 mudeli ja GroomTribe’i rakenduse kasutajate 2019. aasta kogemusel
    • * * * Võrreldud raseerimisjääkidega pärast puhastusvedeliku või vee kasutamist puhastuskassetis
    • * * * * 2-aastane garantii + 3 aasta võrra pikendamine pärast veebilehel Philips.com registreerimist 90 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.
