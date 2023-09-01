S9980/59
Eriti nahalähedane raseerimine*, loodud kestma
Ülim vastupidavus kosmosetööstuses kasutatavale sarnasest terasest iseterituvate teradega, mis on loodud säilitama oma teravust ja vastu pidama ka kõige raskematele tingimustele. Nautige nahalähedast raseerimist ja teie naha jaoks kohandatud mugavust päevast päeva.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Suure jõudlusega, Space Grade terasest valmistatud 360-kraadised pöördterad on kahe aasta jooksul iseterituvad ja need lõikavad karvu igas suunas, järgides karvade loomulikku kasvu.
Meie patenditud unikaalne Lift & Cut pöörlemistehnoloogia tõstab karvad õrnalt üles, enne kui lõikab need nahalähedaselt (kuni 0,00 mm nahapinnast), ilma et terad isegi puudutaksid teie nahka.
Õige surve kasutamine on läheduse ja nahakaitse võti. Pardli täiustatud andurid loevad rakendatud survet ja uuenduslik valgussignaal näitab, kui vajutate liiga tugevasti või liiga nõrgalt. Just teile sobivaks isikupärastatud raseerimiseks.
Philipsi elektrilisel pardlil on täielikult painduvad pead, mis järgivad teie näokontuure ning pöörlevad 360 kraadi, et tagada põhjalik ja mugav raseerimine.
Meie pardlid on loodud suurepäraste tulemuste saamiseks ja neil on 5-aastane garantii, nii et saate nautida ülimat töökindlust ja jõudlust. Raseerimine raseerimise järel.
Raseerimispea ja naha vahele jääb tõhus kaitsekiht, mille igal ruutsentimeetril on kuni 250 000 mikrohelmest. See tagab sujuvama libisemise, vähendades hõõrdumist kuni 30%** ja tänu sellele ei ärrita nahka.
Elektrilisel pardlil on nutikas tehnoloogia, mis tuvastab habeme tihedust 500 korda sekundis. Power Adapt andur kohandab jõudlust automaatselt, tagades hõlpsa ja õrna raseerimise.
Viige oma raseerimistehnika täiuslikkuseni, ühendades oma pardli rakendusega Philips Shaving. See järgib teie naha olukorda, pakub isikupärastatud raseerimisnõu ning aitab teil saavutada võimalikult nahalähedase ja -sõbraliku tulemuse.
Võimas puhastussüsteem puhastab ja õlitab teie pardlit põhjalikult vaid 1 minutiga, hoides teie seadet kauem töös. Puhastussüsteemiga puhastamine on 10 korda tõhusam kui veega puhastamine****. Tegemist on maailma väikseima puhastussüsteemiga, mida saate kergesti hoiustada ja igale poole kaasa võtta.
Kohandage raseerimisrutiini vastavalt oma vajadustele. Wet & Dry abil saate valida mugava kuivraseerimise või siis värskendava märgraseerimise vahel. Saate kasutada geeli või vahtu ja teha seda kasvõi duši all.
Saavutage viimistletud tulemus, kasutades pardli väljalükatavat täppispiirlit. Pardli korpusesse integreeritud piirel on ideaalne vuntside ja põskhabeme hooldamiseks.
Kuna asendasime 30% meie siseosade plastist ringlussevõetud plastiga, hoiame oma tootmises kokku tonnide viisi toorplasti. Lisaks on meie terad valmistatud 80% ümbertöödeldud terasest tehases, kus kasutatakse 100% taastuvenergiat.
Muutke oma välimust kinniklõpsatava habemepiirliga. Valige üks viiest pikkusastmest ja kujundage endale täiuslik habemetüügas või siis lühike korrektselt piiratud habe. Habemetarviku ümarad piiotsad ja kammid aitavad vältida nahaärritust.
Pardli täislaadimiseks kulub laadimisalusel üks tund. Laadimisalus on loodud nii seadme mugavaks laadimiseks kui ka selle hoiustamiseks.
Esimene dünaamilise OLED-ekraaniga Philipsi pardel toob esile kõik pardli funktsioonid ja märguanded selge ja sujuva animatsiooniga. Intuitiivne liides sisaldab SkinIQ juhiseid, aku olekut, puhastusnõuandeid ja palju muud.
Tarvikud
Võimsus
Disain
Hooldus
Raseerimisjõudlus
Kergesti kasutatav
