Eriti nahalähedane raseerimine*, loodud kestma

Ülim vastupidavus kosmosetööstuses kasutatavale sarnasest terasest iseterituvate teradega, mis on loodud säilitama oma teravust ja vastu pidama ka kõige raskematele tingimustele. Nautige nahalähedast raseerimist ja teie naha jaoks kohandatud mugavust päevast päeva.