Sõrmeviipe andur lugude vahelejätmiseks

SHOQBOX on varustatud liikumisanduriga. Lihtsalt viibake anduri ees vasakult paremale või paremalt vasakule, et valida järgmine või viimane lugu. Muusika pausile panemiseks pange käsi sekundiks anduri kohale. Esitamise jätkamiseks tehke seda uuesti. Lihtsad žestid on kergeim viis muusikaesituse juhtimiseks.