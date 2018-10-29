Võimas stereohelilava

Nautige SBD6000 võimsat ja laia helilava. iPodile mõeldud kõlarid ja dokk mahuvad lihtsalt teie kotti, nii et saate muusikat nautida koos sõpradega, kus iganes te ka ei asuks, ning kogeda hämmastavalt rikkalikku bassi ka madala helitugevuse juures.