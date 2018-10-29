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Tootmine lõpetatud
SBD6000/00
Võimas stereohelilava
Nautige SBD6000 võimsat ja laia helilava. iPodile mõeldud kõlarid ja dokk mahuvad lihtsalt teie kotti, nii et saate muusikat nautida koos sõpradega, kus iganes te ka ei asuks, ning kogeda hämmastavalt rikkalikku bassi ka madala helitugevuse juures.
Nautige dünaamilist heli ja võimsat bassi, mida pakub teie XSL-akustikaga ShoqBox. Muljetavaldava heli loomiseks kombineeritakse eredad ja värsked kõrg- ja kesksagedused elastse, jõulise bassiga. Kõrgtehnoloogiliste materjalide uuenduslik kasutamine titaanist koonuse ja neodüümiumist magneti näol võimaldab, võrreldes sama suurusega tavapäraste kõlaritega, pakkuda peaaegu kahekordset helivõimsust. Täppishäälestatud koostöö kõlarimagneti, akustilise kuju ja vooluahelate vahel tagab tillukese kõlarikorpuse kohta ülidünaamilise heli ja optimaalse bassijõudluse.
Tänu seadme ainulaadsele disainile ei ole juhtmete hoiustamine enam probleem. Lihtsalt pakkige sisse ja minge.
Vastupidav ja kerge materjal ning disain tähendavad, et saate kõlari kõikjale kaasa võtta.
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