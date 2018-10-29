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Tootmine lõpetatud

Dokiga kõlar

SBD6000/00

Võimas stereohelilava

Nautige SBD6000 võimsat ja laia helilava. iPodile mõeldud kõlarid ja dokk mahuvad lihtsalt teie kotti, nii et saate muusikat nautida koos sõpradega, kus iganes te ka ei asuks, ning kogeda hämmastavalt rikkalikku bassi ka madala helitugevuse juures.

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Võimas XSL-akustika

Võimas stereohelilava

XSL-akustikaga sisseehitatud kõlarid tekitavad dünaamilist heli

Nautige dünaamilist heli ja võimsat bassi, mida pakub teie XSL-akustikaga ShoqBox. Muljetavaldava heli loomiseks kombineeritakse eredad ja värsked kõrg- ja kesksagedused elastse, jõulise bassiga. Kõrgtehnoloogiliste materjalide uuenduslik kasutamine titaanist koonuse ja neodüümiumist magneti näol võimaldab, võrreldes sama suurusega tavapäraste kõlaritega, pakkuda peaaegu kahekordset helivõimsust. Täppishäälestatud koostöö kõlarimagneti, akustilise kuju ja vooluahelate vahel tagab tillukese kõlarikorpuse kohta ülidünaamilise heli ja optimaalse bassijõudluse.

Mittekasutusel juhtmed kenasti korras

Tänu seadme ainulaadsele disainile ei ole juhtmete hoiustamine enam probleem. Lihtsalt pakkige sisse ja minge.

Kerge ja kaasaskantav disain, et saaksite alati muusikat nautida

Kerge ja kaasaskantav disain, et saaksite alati muusikat nautida

Vastupidav ja kerge materjal ning disain tähendavad, et saate kõlari kõikjale kaasa võtta.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.