Ainulaadne neljakihiline konstruktsioon maksimaalseks kuivuseks: 1. Ülipehme pealiskiht rinnanibulohukesega 2. Ülihea imavusega kiht, mis on lisamugavuse pakkumiseks polsterdatud 3. Ülipehme põhiosa, mis imab niiskust, et kaitsta piinlike olukordade eest 4. Ülihea hingavusega väliskiht, et rinnanibud ei muutuks valusaks. Libisemisvastane teip hoiab rinnapadjad paigas.