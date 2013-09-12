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  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt
  • Kristallselge heli mõjub rahustavalt

Tootmine lõpetatud

Philips AventDECT-i beebimonitor

SCD510/00

4.4
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kristallselge heli mõjub rahustavalt
Nautige täielikku meelerahu Philips Aventi uue SCD510/00 DECT-i beebimonitoriga: see võimaldab teil lõõgastuda ja annab teadmise, et isegi siis, kui te ei viibi beebiga samas ruumis, on teie beebi rõõmus.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

DECT-tehnoloogia kindlustab nullinterferentsi

Kristallselge heli mõjub rahustavalt

  • Kristalselt selge

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb

Kristallselge heli mõjub rahustavalt

Kristallselge heli mõjub rahustavalt

Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal

Töötab enne laadimist kuni 24 tundi

Töötab enne laadimist kuni 24 tundi

Väike taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta rändluse vabaduse kuni 24 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

12/09/2013

Česká republika

Česká republika

chůvička

chůvička má skvělý dosah, baterka vydrží i několik dní po téměř dvou letzech intenzivního používání. ocenila bych možná lepší design a informace o teplotě v pokoji apod.

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Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD510/00 Elektronická chůva DECT

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet.

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See arvustus tehti tootele SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD510/00 Elektronická chůva DECT

05/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvela chuvicka.

Jsem technicky typ, mam rad vychytane veci. U prvniho ditete jsme, na muj popud poridili video chuvicku. U druheho jsme uz byli pouceni a od te doby pouzivame jen tuto. Video chuvicka - zere strasne baterky, musi se furt opravovat jeji natocni v kocarku, ma daleko kratsi dosah (vetsinou pouzivame chuvicku mimo domov, a tam potrebujeme dosah co nejvetsi) a navic jsme furt koukali na display proc se prevaraci a jestli ma otevrene oci nebo se nam to zda. Dalsi moznost byla levnejsi nedigitalni chuvicka. Kamaradka nam predvedla jak takova chuvicka furt trochu sumi a praska a vedeli jsme ze tudy ne. Pak manzelka nasla tyhle chuvicky s DECTem. Protoze jsem IT geek a DECT znam tak jsem zajasal radosti. Chuvicky predcily nase ocekavani. Dosah z opacne strany 2 patroveho na konec zahrady 150m. Bez sumu, uplne cisty zvuk. Vizualni indikace takze i kdyz jste v trochu hlucnejsim prostredi nebo vzdaleni od prijimace tak uvidite ze se neco deje. Navic to diky digitalnimu DECTu umi ovladat vysilac / nastavovat citlivost / mluvit na dite. Navic ma svetlo pro deti a privolavaci tlacitko. Dostali jsme to s dvemi napajenimi a obe jednotky umi nabijet baterky, takze v praxi to probiha tak ze pripojime obe do elektriny a zapneme, kdyz jdeme pryc ta ji proste odpojime a jdem. Ale ta vydrz na baterky je stejne v pohode. Kdyz syn spal 3-4 hodiny tak jsme uhlidali tri takove odpocinky. Na netu se da chuvicka sehnat od 1400Kc. Nejsem zamestnanec Philips, nedostal jsem za tohle zaplaceno nebo slevu. Proste sem jen chtel poradit podobnym ITakum jako jsem ja. A jeste doporucuji aplikaci na hlidani deti do telefonu s Androidem, kdyz vam dite usne v aute a potrebujete si odskocit, tak tam nechate tel a kdyz se neco deje tak on vam zavola manzelcin tel. Programu je nekolik, pohledejte na googlu.

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See arvustus tehti tootele SCD510/00 Elektronická chůva DECT

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