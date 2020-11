Oluline ühendus oma beebiga

SCD603 võimaldab teil oma beebiga igal ajal turvaliselt ühenduses olla. Lisaks ideaalsele häälekvaliteedile, on teil nüüd võimalik oma beebit päeval või öösel jälgida. Monitori tegevusraadius on kuni 150 meetrit, seda on lihtne kaasas kanda ja kasutada. Vaadake kõiki eeliseid