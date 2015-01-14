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  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga
  • Oluline ühendus oma beebiga

Tootmine lõpetatud

Philips AventDigitaalne videomonitor

SCD603/00

3.6
| (7) Auhinnad
Oluline ühendus oma beebiga
SCD603 võimaldab teil oma beebiga igal ajal turvaliselt ühenduses olla. Lisaks ideaalsele häälekvaliteedile, on teil nüüd võimalik oma beebit päeval või öösel jälgida. Monitori tegevusraadius on kuni 150 meetrit, seda on lihtne kaasas kanda ja kasutada.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Te näete ja kuulete oma beebit kõikjal oma kodus

Oluline ühendus oma beebiga

  • 2,4-tolline värviekraan

Varuaku elektrikatkestuse puhuks

Beebiseadmel on varuaku režiim, et saaksite olla beebiga ühenduses ka elektrikatkestuse ajal.

Kuulake oma beebit selge heliga

Kõrge resolutsiooniga 2,4-tolline värviekraan

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

7

Auhinnad

4
2

14/01/2015

Eesti

Eesti

super toode, kerge kasutada.

Ei kujutaks enam ettegi ilma selleta olemist. Väga suurepärane abivahend.

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See arvustus tehti tootele SCD603/00 Digitaalne videomonitor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD603/00 Digitaalne videomonitor

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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