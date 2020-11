Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**