Kohene ühendus vanema- ja beebiseadme vahel

Seade on kohe karbist võttes kasutusvalmis, sest monitor on vanema- ja beebiseadmega eelnevalt ühendatud. Seadistage hõlpsalt Wi-Fi-ga või ilma ja siduge Baby Monitor+ rakendus siis, kui see teile kõige paremini sobib.