Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.