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Tootmine lõpetatud
SCF132/32
0–6 kuud
Philips Aventi luti igal ajal lihtsaks eemaldamiseks
Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.
Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.
Arvustused
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.