TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
  • Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral

Tootmine lõpetatud

Philips AventNiplette™

SCF152/02

4
| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral
Niplette™ aitab imetada ka lamedate või sissetõmbunud nibude korral. See ainulaadne ja revolutsiooniline lahendus tagab lihtsa ja mittekirurgilise kauakestva lahenduse. Vaid mõnenädalase pideva kandmise järel jäävad nibud püstiseks.
Kuva kõik eelised
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

emad soovitavad1

Ühilduvad tooted
Üksik laetav elektriline rinnapump

Üksik laetav elektriline rinnapump

SCF396/31

Elektriline rinnapump

Elektriline rinnapump

SCF395/31

Kliiniliselt tõestatud tulemused*

Lihtne ja tõhus lahendus sissetõmbunud nibude korral

  • Mittekirurgiline lahendus

  • Lamedatele või sissetõmbunud nibudele

  • 2 Niplette’i ja 2 rinnapatja

Lahendus lamedatele või sissetõmbunud nibudele

Lahendus lamedatele või sissetõmbunud nibudele

Kuni 10%-l naistest on sissetõmbunud või lamedad nibud, mis põhjustavad psühholoogilisi kannatusi ja muudavad rinnaga imetamise keeruliseks. Beebi imemisel peaks nibu väljapoole liikuma. Kui seda ei juhtu, tuleb Niplette™ lihtne ja mugav lahendus teile appi. See seade aitab lamedate või sissetõmbunud nibudega naistel imetada mugavalt ilma invasiivset kirurgiat kasutamata*. See koosneb läbipaistvast nibuvormist ja kinnitusäärisest, mis on ühendatud ventiili ja süstlaavaga.

Seda tuleks kasutada kas enne rasedust või kuue esimese raseduskuu jooksul

Kõige parem on kasutada Niplette’i enne rasedust. Seda saab kanda 8-tunniste perioodide vältel nii päeval kui ka öösel*. Kui rinnad ei ole väga tundlikud, saab püsiva tulemuse saavutamiseks Niplette’i kasutada ka kuue esimese raseduskuu jooksul. Teine võimalus on kasutada seda pärast beebi sündi, kinnitades vormi nibule paariks minutiks enne söötmist. Niplette imeb nibu välja, mis võimaldab beebil esimestel päevadel nibust kergemini kinni haarata. Kui rinnaga imetamise periood on lõppenud, saate proovida ka püsiva tulemuse saavutamist, hakates Niplette’i uuesti kasutama.

Lihtne protseduur

Lihtne protseduur

Esmalt asetatakse nibuvorm nibule ja seejärel imetakse vormi jäänud õhk välja, kasutades 5 ml süstalt, et nibu oleks õigesti vormi sees. Kasutaja saab kontrollida imemisprotsessi ja tõmmata nibu vormi sisse täpselt nii kõvasti kui ta ise soovib. Kui nibu on välja tõmmatud, saab kasutaja ettevaatlikult eemaldada süstla ventiili küljest ja jätkata oma igapäevaste tegevustega. Samal ajal jääb Niplette diskreetselt rinnahoidja sisse varju. Soovitame kasutada Niplette’i järjepidevalt*

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) osa 47, lk 46–49

  2. See jaotis sisaldab klientide arvamusi toote kohta. Philipsil ei ole seost selles jaotises esitatud klientide arvamusega ning siin edastatud tehnilise teabe ja/või nõuannetega toote kasutamise kohta. Klientide loodud sisu ei saa võtta Philipsi ametliku seisukohana.