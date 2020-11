Lahendus lamedatele või sissetõmbunud nibudele

Kuni 10%-l naistest on sissetõmbunud või lamedad nibud, mis põhjustavad psühholoogilisi kannatusi ja muudavad rinnaga imetamise keeruliseks. Beebi imemisel peaks nibu väljapoole liikuma. Kui seda ei juhtu, tuleb Niplette™ lihtne ja mugav lahendus teile appi. See seade aitab lamedate või sissetõmbunud nibudega naistel imetada mugavalt ilma invasiivset kirurgiat kasutamata*. See koosneb läbipaistvast nibuvormist ja kinnitusäärisest, mis on ühendatud ventiili ja süstlaavaga.