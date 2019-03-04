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Tootmine lõpetatud
Mittekirurgiline lahendus
Lamedatele või sissetõmbunud nibudele
2 Niplette’i ja 2 rinnapatja
Kuni 10%-l naistest on sissetõmbunud või lamedad nibud, mis põhjustavad psühholoogilisi kannatusi ja muudavad rinnaga imetamise keeruliseks. Beebi imemisel peaks nibu väljapoole liikuma. Kui seda ei juhtu, tuleb Niplette™ lihtne ja mugav lahendus teile appi. See seade aitab lamedate või sissetõmbunud nibudega naistel imetada mugavalt ilma invasiivset kirurgiat kasutamata*. See koosneb läbipaistvast nibuvormist ja kinnitusäärisest, mis on ühendatud ventiili ja süstlaavaga.
Kõige parem on kasutada Niplette’i enne rasedust. Seda saab kanda 8-tunniste perioodide vältel nii päeval kui ka öösel*. Kui rinnad ei ole väga tundlikud, saab püsiva tulemuse saavutamiseks Niplette’i kasutada ka kuue esimese raseduskuu jooksul. Teine võimalus on kasutada seda pärast beebi sündi, kinnitades vormi nibule paariks minutiks enne söötmist. Niplette imeb nibu välja, mis võimaldab beebil esimestel päevadel nibust kergemini kinni haarata. Kui rinnaga imetamise periood on lõppenud, saate proovida ka püsiva tulemuse saavutamist, hakates Niplette’i uuesti kasutama.
Esmalt asetatakse nibuvorm nibule ja seejärel imetakse vormi jäänud õhk välja, kasutades 5 ml süstalt, et nibu oleks õigesti vormi sees. Kasutaja saab kontrollida imemisprotsessi ja tõmmata nibu vormi sisse täpselt nii kõvasti kui ta ise soovib. Kui nibu on välja tõmmatud, saab kasutaja ettevaatlikult eemaldada süstla ventiili küljest ja jätkata oma igapäevaste tegevustega. Samal ajal jääb Niplette diskreetselt rinnahoidja sisse varju. Soovitame kasutada Niplette’i järjepidevalt*
4.0
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Pája21
04/03/2019
Česká republika
Kampaania osa
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™
Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
Kampaania osa
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
Kampaania osa
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
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See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF152/01 Niplette™
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) osa 47, lk 46–49
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