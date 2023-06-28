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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Võimaldab nahk-naha kontakti
Kaitseb valutavaid nibusid
Väike (15 mm)
2 tk
Meie nibukaitsmete üliõhuke liblikakuju võimaldab pakkuda beebile nahk-naha kontakti. Tänu kaitsme kujule saab beebi nii oma nina kui ka põse vastu rinda panna ja tunda oma ema lõhna. Lihtsalt asetage kaitse üle nibu keskosa ning veenduge, et teie beebi saaks haarata kogu nibuosast. Nautige oma beebi lähedust, kaitstes samal ajal oma nibusid.
Meie nibukaitsmed võimaldavad emadel aidata oma beebidel nibust paremini kinni haarata ja rinnaga kauem toita*. Nibukaitse aitab emasid, kel on sissetõmbunud või lamedad nibud, ning beebisid, kel on raskusi imemisega või muud oraalsed anomaaliad. Nibukaitse muudab nibu kuju, et sellest oleks kergem kinni haarata, hoides ja säilitades väljapoole suunatud kuju ka siis, kui beebi söömisest puhkab.
Nibukaitsmed võimaldavad mugavat ja õrnemat imetamist ka ärritunud, lõhenenud või valulike nibude korral. Kaitsmed aitavad vähendada imetamise käigus nibude hõõrumist või venimist, et saaksite oma beebit rahulikult imetada.
4.8
5-st
264
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Lukrečiukas23
28/06/2023
Lietuva
Kampaania osa
Pirkinys pasiteisino
Puikiai laikosi, kas tokio tipo gaminiams dažniausiai nebūdinga. Kadangi medžiaga permatoma, vaikas net nepastebėjo maitinimo proceso pokyčių.
Positiivsed omadused
Patinka, kad labai ploni, lengva prižiūrėti
Negatiivsed omadused
Nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis
MusuLietuva
28/06/2023
Lietuva
Kampaania osa
Tikraa atradimas!
Labai rekomenduoju mamoms, kurios žindo kūdikius, kuriems dygsta dantukai. Vienintelis minusas, reikia skirti laiko išvalyti, bet labai pasiteisino, kadangi pati susidūriau su spenelių skausmais, nes sūnus linkęs labai kandžioti. Patiko, kad tinka ir didesniems speneliams, nes puikiai laikosi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Marsas
28/06/2023
Lietuva
Kampaania osa
Patiko!
Gaminys patiko. Nesitikėjau, kad dukrytei taip ‘’prilips’’. Kadangi medžiaga labai plona, net nepastebi, kad ant spenelio kažkas uždėta. Labai lankstus. Pasiteisino.
Positiivsed omadused
Patogu naudoti
Negatiivsed omadused
Nepastebėjau trūkumų
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
Lamedate, sissetõmbunud, ärritunud, tundlike, valulike ja lõhenenud nibude korral ning beebidele, kel on nibu haaramisega raskusi
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
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