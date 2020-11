Sobib kõigile

Nibukaitsmed on saadaval kahes suuruses. Väiksemad kaitsmed sobivad kuni 12 mm diameetriga nibudele ja keskmised kuni 21 mm diameetriga nibudele. Enda suuruse tuvastamiseks asetage üks rõngastest oma nibule. Keerake kaitset päripäeva ja suunake oma nibu läbi avause. Seejärel venitage ülejäänud osa, et see kataks teie nibuala. Kui nibu ja silikooni vahele jääb 2 mm tühimik, on tegemist õige suurusega. Nõuanne. Suurus põhineb rinnanibu, mitte nibuala suurusel. Kas te ei ole kindel? Küsige nõu oma tervishoiutöötajalt.