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Tootmine lõpetatud

Philips AventPehmed tilad

SCF246/00

4.7
| (10) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Pehmed tilad
Philips Aventi pehmed tilad SCF246/11 on mõeldud õrnadele igemetele ja sobivad ideaalselt esimeseks sammuks üleminekul rinna- või pudelitoidult tassist joomisele. Tilgavaba klapiga on lihtne rüübata ja seda on hõlbus puhastada.
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Pehmed tilad

  • 6k+

Igemetele õrn

Pehme tila on igemetele õrn.

Patenditud tilgavaba klapp

Lihtne rüübata, lihtne puhastada

Ühildub Philips Aventi pudelite ja tassidega

Ühildub kõikide Philips Aventi lutipudelite ja tassidega, v.a klaasist lutipudelid ja täiskasvanute tassid / My First Big Kidi tassid. Nii saate osi kombineerida ja sobitada, et luua oma lapse arenguvajadustest lähtuvalt ideaalne tass.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

10

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

4
3
1

29/10/2020

Україна

Україна

Супер продукт

Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається

Positiivsed omadused

Все ща

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики

20/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість !

Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Negatiivsed omadused

Nahrada naustku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF246/00 Mäkké náustky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF246/00 Mäkké náustky

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