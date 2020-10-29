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Tootmine lõpetatud
6k+
Pehme tila on igemetele õrn.
Lihtne rüübata, lihtne puhastada
Ühildub kõikide Philips Aventi lutipudelite ja tassidega, v.a klaasist lutipudelid ja täiskasvanute tassid / My First Big Kidi tassid. Nii saate osi kombineerida ja sobitada, et luua oma lapse arenguvajadustest lähtuvalt ideaalne tass.
4.7
5-st
10
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Ju_she
29/10/2020
Україна
Супер продукт
Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається
Positiivsed omadused
Все ща
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики
Liudmilaaaa
20/10/2020
Україна
Чудова якість !
Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF246/00 М’які носики
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Negatiivsed omadused
Nahrada naustku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF246/00 Mäkké náustky
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF246/00 Mäkké náustky
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat