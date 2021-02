Vitamiinide optimaalne säilitamine

Beebitoidu valmistamisel on väga oluline, et säiliksid kõik lapse tervislikuks arenguks vajalikud vitamiinid. Köögi- ja puuviljade aurutamine on parim viis selle tagamiseks, et tervislikud vitamiinid jääksid täiuslikult alles.