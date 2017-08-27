TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
  • Kiire mikrolaine-aursteriliseerija

Tootmine lõpetatud

Philips AventMikrolaine-aursteriliseerija

SCF282

4
| (1) Arvustus
Kiire mikrolaine-aursteriliseerija
Philipsi Aventi mikrolaine-aurusteriliseerija on suurepärane valik kiireks ja tõhusaks steriliseerimiseks nii kodus kui ka teel olles. Korraga saate steriliseerida kuni neli Philipsi Aventi pudelit või muud toodet, seejuures hävineb vaid 2 minutiga 99,9% pisikutest.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Kasutamiseks nii kodus kui ka teel olles

Kiire mikrolaine-aursteriliseerija

  • Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest

  • Steriliseerib 2 minutiga

  • Mahutab neli Philips Aventi pudelit

  • Sobib enamikku mikrolaineahjudesse

Mikrolaine-aurusterilisaator steriliseerib vaid 2 minutiga

Mikrolaine-aurusterilisaator steriliseerib vaid 2 minutiga

Mikrolaine-aurusterilisaatorit saab kasutada lutipudelite ja muude toodete steriliseerimiseks vaid 2 minutiga - tsükli käigus kõrvaldatakse 99.9% pisikutest ja bakteritest. Tsükli täpne kestus sõltub mikrolaineahju võimsusest: 2 min võimsusel 1200–1850 vatti, 4 min võimsusel 850–1100 vatti, 6 min võimsusel 500–800 vatti.

Kõrvaldab 99,9% pisikutest ja bakteritest

Kõrvaldab 99,9% pisikutest ja bakteritest

On tõestatud, et mikrolaine-aurusterilisaator kõrvaldab 99,9% pisikutest ja bakteritest.

Sisu püsib steriilsena kuni 24 tundi

Sisu püsib steriilsena kuni 24 tundi

Steriilne kuni 24 tundi ilma kaant avamata

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

1

Arvustus

5
3
2
1

27/08/2017

Magyarország

Magyarország

Mindent ebben sterilizáltam

Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.

See arvustus tehti tootele SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

See arvustus tehti tootele SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 