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Tootmine lõpetatud
SCF282
Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest
Steriliseerib 2 minutiga
Mahutab neli Philips Aventi pudelit
Sobib enamikku mikrolaineahjudesse
Mikrolaine-aurusterilisaatorit saab kasutada lutipudelite ja muude toodete steriliseerimiseks vaid 2 minutiga - tsükli käigus kõrvaldatakse 99.9% pisikutest ja bakteritest. Tsükli täpne kestus sõltub mikrolaineahju võimsusest: 2 min võimsusel 1200–1850 vatti, 4 min võimsusel 850–1100 vatti, 6 min võimsusel 500–800 vatti.
On tõestatud, et mikrolaine-aurusterilisaator kõrvaldab 99,9% pisikutest ja bakteritest.
Steriilne kuni 24 tundi ilma kaant avamata
4.0
5-st
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Arvustus
Simon2016
27/08/2017
Magyarország
Mindent ebben sterilizáltam
Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.
See arvustus tehti tootele SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
See arvustus tehti tootele SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat