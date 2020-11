Kolm ühes mooduldisain

Sterilisaatori ainulaadne mooduldisain võimaldab pudeleid ja tarvikuid paindlikult paigutada ja lihtsasti organiseerida. See teeb täitmise ja tühjendamise väga mugavaks. Samuti võtab see köögis minimaalselt ruumi. Kaasasolev nõudepesumasina korv hoiab väiksed esemed nõudepesumasinas koos ja võimaldab need korraga sterilisaatorisse panna.