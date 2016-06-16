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Tootmine lõpetatud
Ülimugav ja efektiivne steriliseerimine
Tänu reguleeritavale suurusele võtab see neli ühes steriliseerija köögis minimaalselt ruumi. Komplekti kuuluv nõudepesumasina korv hoiab väiksemad tarvikud nõudepesumasinas kompaktselt koos ja nii saate need ühekorraga steriliseerijasse panna.
Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest
Steriliseerib kuue minutiga
Mahutab kuus Philips Aventi pudelit
Reguleeritav neli ühes disain
Sterilisaatori ainulaadne mooduldisain võimaldab pudeleid ja tarvikuid paindlikult paigutada ja lihtsasti organiseerida. See teeb täitmise ja tühjendamise väga mugavaks. Samuti võtab see köögis minimaalselt ruumi. Kaasasolev nõudepesumasina korv hoiab väiksed esemed nõudepesumasinas koos ja võimaldab need korraga sterilisaatorisse panna.
Sterilisaatoris kasutatakse lisaainetevaba auru lutipudelite ja teiste toodete steriliseerimiseks ning sellega kõrvaldatakse 99,9% kahjulikest pisikutest ilma kemikaale kasutamata. Ideaalne tagamaks teile kindlustunnet, et kõik teie beebi lutipudelid ja muud tooted on steriilsed.
Sterilisaator hoiab sisu - lutipudelid, rinnapumbad jne - steriilsena kuni 24 tundi juhul, kui selle kaant ei avata.
4.7
5-st
80
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Karabane
16/06/2016
Lietuva
Lengva naudotis
Puikus sterilizatorius, kuris yra tikras mamos pagalbininkas :) sterilizuoju buteliukus, čiulptukus, indelius. Mamoms nebereikės vargti ir virti buteliukus o tiesiog vieno paspaudimo pagalba lengvai išgarinsite buteliukus ! Puikus!
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See arvustus tehti tootele SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius
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See arvustus tehti tootele SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius
Daria1987
31/05/2016
Polska
Bardzo praktyczną rzecz
Super sprawa. Do tej pory ciągle gotowałam wodę i wyparzalam. Teraz wkładam buteleczki włączam i gotowe. Szybko wyparza i sam się wyłącza więc jest bezpieczny.
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See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
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See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
Bartolomeo
20/02/2016
Polska
Świetny sterylizator
Sterylizator jest naprawdę super i dużą zaletą jest, że można go zostawić włączonego i pójść spać, sam się wyłączy. Jedyna moja uwaga dotyczy czasu sterylizacji i marketingu na tej stronie. Wszędzie jest napisane, że sterylizacja trwa 6 minut. W instrukcji jest też mowa o 6 minutach na sterylizację, ale dodatkowo 4 minuty trwa rozgrzewanie urządzenia (co już daje 10 minut). U nas trwa to ok. 13 minut. Jest to absolutnie akceptowalna wartość, ale warto pamiętać, że wartości podane na stronie są tylko częścią prawdy…
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See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
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See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1
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