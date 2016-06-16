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Tootmine lõpetatud

Philips AventNeli ühes elektriline aurusterilisaator

SCF286/03

4.7

| (80) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Ülimugav ja efektiivne steriliseerimine

Tänu reguleeritavale suurusele võtab see neli ühes steriliseerija köögis minimaalselt ruumi. Komplekti kuuluv nõudepesumasina korv hoiab väiksemad tarvikud nõudepesumasinas kompaktselt koos ja nii saate need ühekorraga steriliseerijasse panna.

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Ülimugav ja efektiivne steriliseerimine

  • Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest

  • Steriliseerib kuue minutiga

  • Mahutab kuus Philips Aventi pudelit

  • Reguleeritav neli ühes disain

Kolm ühes mooduldisain

Kolm ühes mooduldisain

Sterilisaatori ainulaadne mooduldisain võimaldab pudeleid ja tarvikuid paindlikult paigutada ja lihtsasti organiseerida. See teeb täitmise ja tühjendamise väga mugavaks. Samuti võtab see köögis minimaalselt ruumi. Kaasasolev nõudepesumasina korv hoiab väiksed esemed nõudepesumasinas koos ja võimaldab need korraga sterilisaatorisse panna.

Lisaainetevaba auruga steriliseerimine kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest

Sterilisaatoris kasutatakse lisaainetevaba auru lutipudelite ja teiste toodete steriliseerimiseks ning sellega kõrvaldatakse 99,9% kahjulikest pisikutest ilma kemikaale kasutamata. Ideaalne tagamaks teile kindlustunnet, et kõik teie beebi lutipudelid ja muud tooted on steriilsed.

Kui te kaant ei ava, püsib sisu steriilsena kuni 24 tundi

Kui te kaant ei ava, püsib sisu steriilsena kuni 24 tundi

Sterilisaator hoiab sisu - lutipudelid, rinnapumbad jne - steriilsena kuni 24 tundi juhul, kui selle kaant ei avata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

80

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Lengva naudotis

Puikus sterilizatorius, kuris yra tikras mamos pagalbininkas :) sterilizuoju buteliukus, čiulptukus, indelius. Mamoms nebereikės vargti ir virti buteliukus o tiesiog vieno paspaudimo pagalba lengvai išgarinsite buteliukus ! Puikus!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF286/03 „Keturi viename“ elektrinis garų sterilizatorius

31/05/2016

Polska

Polska

Bardzo praktyczną rzecz

Super sprawa. Do tej pory ciągle gotowałam wodę i wyparzalam. Teraz wkładam buteleczki włączam i gotowe. Szybko wyparza i sam się wyłącza więc jest bezpieczny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

20/02/2016

Polska

Polska

Świetny sterylizator

Sterylizator jest naprawdę super i dużą zaletą jest, że można go zostawić włączonego i pójść spać, sam się wyłączy. Jedyna moja uwaga dotyczy czasu sterylizacji i marketingu na tej stronie. Wszędzie jest napisane, że sterylizacja trwa 6 minut. W instrukcji jest też mowa o 6 minutach na sterylizację, ale dodatkowo 4 minuty trwa rozgrzewanie urządzenia (co już daje 10 minut). U nas trwa to ok. 13 minut. Jest to absolutnie akceptowalna wartość, ale warto pamiętać, że wartości podane na stronie są tylko częścią prawdy…

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF286/03 Elektryczny sterylizator parowy 4 w 1

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