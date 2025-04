Tõhus ja mugav kasutamine

Philips Avent elektriline käed-vabad rinnapump on tõhus* ja mugav, jäljendades beebi loomulikku söömisrütmi. Rinnapump on väike ja kerge, mistõttu on seda lihtne hoiustada ning transportida, muutes pumpamise kergemaks. Sobib erinevate rinnakujudega.