Lihtne üleminek pudelilt tassile

Philipsi Aventi BPA-vaba Magic Cupi joogipudel on nii raputades, õhku visates kui külili olles hämmastavalt tilgakindel, kuid sellele vaatamata on pudelist lihtne juua. Klapiga tilad sobivad ka toitmispudelitele, muutes ka need tilgakindlaks. Vaadake kõiki eeliseid