Hügieeniline liikvel olles

Philips Aventi laste joogitass on lihtne samm pudelist tassini. Pööratav kaas hoiab tila alati puhtana, isegi liikvel olles. Tass on ka raputamisel ja õhkuviskamisel hämmastavalt tilgakindel, samas on sellest väga hõlbus juua Vaadake kõiki eeliseid