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  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles
  • Hügieeniline liikvel olles

Tootmine lõpetatud

Philips AventLastetass

SCF600/12

4.8
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hügieeniline liikvel olles
Philips Aventi laste joogitass on lihtne samm pudelist tassini. Pööratav kaas hoiab tila alati puhtana, isegi liikvel olles. Tass on ka raputamisel ja õhkuviskamisel hämmastavalt tilgakindel, samas on sellest väga hõlbus juua
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Tilgavaba, lihtne rüübata

Hügieeniline liikvel olles

  • 200 ml

  • 6k+ pehme tila

  • Käepidemetega

Pehme tila koos patenditud tilgavaba klapiga

Pehme tila koos patenditud tilgavaba klapiga

Philips Aventi tilaga tassi patenditud klapp kontrollib voolu ja tagab tilgavabaduse, isegi kui tassi hoida tagurpidi või jätta külili.

Pehme painduv tila lihtsaks esimeseks sammuks

Pehme painduv tila lihtsaks esimeseks sammuks

Pehme painduv tila on ideaalne rinna- või pudelitoidult tassile üleminekuks

Käepidemed on vormitud väikestele kätele mugavaks hoidmiseks

Käepidemed on vormitud väikestele kätele mugavaks hoidmiseks

Käepidemed on vormitud spetsiaalselt nii, et väikestel kätel oleks neist mugav hoida. Käepidemeid on lihtne paigaldada ja eemaldada, mistõttu tasse saab kasutada nii käepidemetega kui ka ilma

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

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See arvustus tehti tootele SCF600/11 Kubek dla dziecka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

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See arvustus tehti tootele SCF600/12 Kubek dla dziecka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

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See arvustus tehti tootele SCF600/12 Kubek dla dziecka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF600/12 Kubek dla dziecka

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