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Tootmine lõpetatud
200 ml
6k+ pehme tila
Käepidemetega
Philips Aventi tilaga tassi patenditud klapp kontrollib voolu ja tagab tilgavabaduse, isegi kui tassi hoida tagurpidi või jätta külili.
Pehme painduv tila on ideaalne rinna- või pudelitoidult tassile üleminekuks
Käepidemed on vormitud spetsiaalselt nii, et väikestel kätel oleks neist mugav hoida. Käepidemeid on lihtne paigaldada ja eemaldada, mistõttu tasse saab kasutada nii käepidemetega kui ka ilma
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
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ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
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kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
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See arvustus tehti tootele SCF600/12 Kubek dla dziecka
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Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat