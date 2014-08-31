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Tootmine lõpetatud
Hügieeniline liikvel olles
See Philips Aventi kiirema vooga tass sobib ideaalselt aktiivsele lapsele. Hämmastavalt tilgakindel ka raputamisel ja õhkuviskamisel, samas on sellest väga hõlbus juua. Tassil on pööratav kaas ja nutikas küljeklamber vöö või käru külge kinnitamiseks.
340 ml
18k+ sporttila
Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.
Tila on hammustuskindel ja kiirema vooga ning tass mahutab aktiivsete laste jaoks rohkem
Pööratav kaas tagab alati hügieenilisuse, hoides tila puhta nii kodus kui ka liikvel olles.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ewelinaaa
31/08/2014
Polska
polecam gorąco:)
Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!
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See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka
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See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka
mrbigi
15/05/2012
Polska
Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.
Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.
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See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka
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