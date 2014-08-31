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Tootmine lõpetatud

Philips AventLastetass

SCF604/11

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Hügieeniline liikvel olles

See Philips Aventi kiirema vooga tass sobib ideaalselt aktiivsele lapsele. Hämmastavalt tilgakindel ka raputamisel ja õhkuviskamisel, samas on sellest väga hõlbus juua. Tassil on pööratav kaas ja nutikas küljeklamber vöö või käru külge kinnitamiseks.

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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Tilgavaba, kiirem voog

Hügieeniline liikvel olles

  • 340 ml

  • 18k+ sporttila

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.

Kiirem voog ja hammustuskindel tila

Kiirem voog ja hammustuskindel tila

Tila on hammustuskindel ja kiirema vooga ning tass mahutab aktiivsete laste jaoks rohkem

Pööratav kaas hoiab tila puhta

Pööratav kaas hoiab tila puhta

Pööratav kaas tagab alati hügieenilisuse, hoides tila puhta nii kodus kui ka liikvel olles.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

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See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

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See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF604/11 Kubek dla dziecka

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