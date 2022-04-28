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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Tootmine lõpetatud

Philips AventKoolikutevastane lutt

SCF634/27

4.9
| (89) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie koolikutevastane lutt on loodud katkestusteta söötmiseks. Õhk suunatakse pudelisse ja beebi kõhust eemale. Sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda ning muudab söömise sujuvaks ja vähendab ebamugavustunnet.
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Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 2 tk

  • Kiire vooga lutt

  • 6k+

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.

60% võrra vähem nuttu öösiti*

60% võrra vähem nuttu öösiti*

Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

89

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

28/04/2022

Polska

Polska

Ulubiony smoczek mojego dziecka

Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.

Positiivsed omadused

Jakość, akceptowany przez dziecko

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Super jakość i długa żywotność

Smoczki Avent są świetnej jakości, zrobione z mocnego tworzywa przez co nie wiotczeją i nie zmieniają kształtu nawet przy regularnym używaniu. Co ważne - łatwo je umyć i utrzymać higienę. Ich kształt od razu przypadł mojej córeczce do gustu i nie miała problemu z przyzwyczajeniem się. Polecam wszystkim mamom.

Positiivsed omadused

autonomiczny kształt, łatwe mycie, długa żywotność

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Świetny smoczek!

Śmiało mogę powiedzieć, że jest to nasz ulubiony smoczek. System antykolkowy to dla nas zbawienie, gdyż od dawna borykaliśmy się z tym problemem. Dużym plusem jest to, że smoczek jest łatwy w czyszczeniu.

Positiivsed omadused

nie barwi, łatwo się czyści

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  2. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.

  3. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.

  4. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011