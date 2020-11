Saadaval on erineva voolukiirusega lutid

Philips Aventi koolikutevastastel pudelitel on erineva voolukiirusega lutid vastavalt sellele, kuidas beebi kasvab. Arvestage, et vanused on ligikaudsed, kuna beebid arenevad erineva kiirusega. Kõiki lutte on komplektis kaks: vastsündinu lutt; aeglase, keskmise, kiire vooluga lutt; muudetava vooluga lutt ja tahke toidu lutt.