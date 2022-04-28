30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Kiire vooga lutt
6k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.9
5-st
89
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Józefina
28/04/2022
Polska
Ulubiony smoczek mojego dziecka
Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.
Positiivsed omadused
Jakość, akceptowany przez dziecko
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Super jakość i długa żywotność
Smoczki Avent są świetnej jakości, zrobione z mocnego tworzywa przez co nie wiotczeją i nie zmieniają kształtu nawet przy regularnym używaniu. Co ważne - łatwo je umyć i utrzymać higienę. Ich kształt od razu przypadł mojej córeczce do gustu i nie miała problemu z przyzwyczajeniem się. Polecam wszystkim mamom.
Positiivsed omadused
autonomiczny kształt, łatwe mycie, długa żywotność
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Świetny smoczek!
Śmiało mogę powiedzieć, że jest to nasz ulubiony smoczek. System antykolkowy to dla nas zbawienie, gdyż od dawna borykaliśmy się z tym problemem. Dużym plusem jest to, że smoczek jest łatwy w czyszczeniu.
Positiivsed omadused
nie barwi, łatwo się czyści
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF634/27 Smoczek antykolkowy
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011