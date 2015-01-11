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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Muudetav voog
3k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
4.3
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
krysia123
11/01/2015
Polska
świetny smoczek
Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam
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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Smoczek Natural
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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Smoczek Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Positiivsed omadused
Minőség
Negatiivsed omadused
-
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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi
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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi
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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011