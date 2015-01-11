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  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutt Natural

SCF655/27

4.3
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Loomulik viis pudeliga toitmiseks
Philips Aventi muudetava vooga luti abil saate voolukiirust reguleerida lihtsalt pudelit keerates. Lutil on uudne kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist - tänu selle on rinnaga ja pudelist toitmist hõlbus kombineerida.
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Loomulik viis pudeliga toitmiseks

  • 2 tk

  • Muudetav voog

  • 3k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3
2

11/01/2015

Polska

Polska

świetny smoczek

Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam

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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Smoczek Natural

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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Smoczek Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Positiivsed omadused

Minőség

Negatiivsed omadused

-

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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi

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See arvustus tehti tootele SCF653/27 Natural etetőcumi

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