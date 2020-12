Erinevad vookiirused kõige mugavamaks toitmiseks

Philips Avent pakub kolme erinevat vookiirust, mis aitab pidada sammu teie beebi kasvamisega. Pidage meeles, et kuivõrd beebid arenevad erineva kiirusega, on vanusemärgised hinnangulised. Philips Avent pakub vastsündinuile 1 avausega vooga lutti (0K+), 2 avaga aeglase vooga lutti (1K+), 3 avaga keskmise voolukiirusega lutti (3K+) ja 4 avaga kiire vooga lutti (6K+). Kõiki lutte on komplektis kaks.