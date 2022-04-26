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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
330 ml
Muudetava vooga lutt
3k+
Ainulaadne painduv klapp sobitub beebi imemisrütmiga. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.
Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**
Tänu unikaalsele kujule on pudelit maksimaalselt mugav ükskõik millises suunas käes hoida, seda isegi beebi tillukestes kätes.
4.9
5-st
140
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Positiivsed omadused
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Positiivsed omadused
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Solidne wykonanie i jakość
Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.
Positiivsed omadused
wygląd, jakość wykonania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Kahe nädala vanuses täheldati Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel vähem koolikuvalu, kui traditsioonilise pudeliga toidetud beebidel. Samuti esines Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel kahe nädala vanuses vähem valunuttu, kui mõne teise tuntud lutipudeliga toidetud beebidel.