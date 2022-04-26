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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlassikalise sarja lutipudel

SCF686/17

4.9
| (140) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Emad on meie klassikalise sarja pudelit usaldanud juba 30 aastat. Kliinilised uuringud on tõestanud, et pudel, mis on loodud mõnusaks ja mugavaks toitmiseks, vähendab koolikuvalu ja ebamugavustunnet.*
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Usaldusväärne valik juba 30 aastat

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 1 pudel

  • 330 ml

  • Muudetava vooga lutt

  • 3k+

Hõlbus haarata tänu lutil olevale ainulaadsele klapile

Ainulaadne painduv klapp sobitub beebi imemisrütmiga. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**

Ergonoomiline kuju maksimaalseks mugavuseks

Ergonoomiline kuju maksimaalseks mugavuseks

Tänu unikaalsele kujule on pudelit maksimaalselt mugav ükskõik millises suunas käes hoida, seda isegi beebi tillukestes kätes.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

140

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Positiivsed omadused

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Positiivsed omadused

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Solidne wykonanie i jakość

Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.

Positiivsed omadused

wygląd, jakość wykonania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Kahe nädala vanuses täheldati Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel vähem koolikuvalu, kui traditsioonilise pudeliga toidetud beebidel. Samuti esines Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel kahe nädala vanuses vähem valunuttu, kui mõne teise tuntud lutipudeliga toidetud beebidel.