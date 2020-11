Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Emad on meie klassikalise sarja pudelit usaldanud juba 30 aastat. Kliinilised uuringud on tõestanud, et pudel, mis on loodud mõnusaks ja mugavaks toitmiseks, vähendab koolikuvalu ja ebamugavustunnet.* Vaadake kõiki eeliseid