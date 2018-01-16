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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCF753/07
Tilgavaba joomine
260 ml
12 kuud ja vanemad
Kõva tila
Aitab segadusest! Uus, taotlemisel patendiga klapp tagab, et vesi tuleb välja vaid siis, kui laps tassist joob.
Lihtsalt eemaldage klapp ja lonksutassist saab vabavooluga tass.
Kallutatud tila lihtsustab esimeste lonksude võtmist, pead liigselt taha kallutamata.
3.9
5-st
42
Auhinnad
Mamba
16/01/2018
Polska
Rewelacja, powinien być w domu każdej młodej mamy!
To jest strzał w 10! Długi czas szukałam prawdziwego kubka niekapka. Przerobiłam 8 różnych i żaden, podkreślam żaden nie był niekapkiem a tylko jego słabą imitacją. Domyślam się, że firma ma opatentowany dziubek i pewnie dlatego cena kubka jest znacznie wyższa niż innych dostępnych na rynku, ale jeśli policzyć ile pieniędzy wydałam na poprzednie kubki, które wylądowały w piwnicy jest w normalnej cenie. Polecam wszystkim, nie zawiedziecie się. Jeszcze jedno, zalecany jest dzieciaczkom po 12 miesiącach, a syn mając 10 miesięcy bez problemu soboe z nim radził:)
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See arvustus tehti tootele SCF753 Kubek z ustnikiem
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IwonkaB
13/04/2015
Polska
Polecam
Kubeczek - Avent SCF753/00 to bardzo ładnie wykonany kubek z sympatycznym pingwinkiem. Rzeczywiście jest to kubek niekapek, ustnikiem nic się nie wydobywa (nawet gdy dziecko go odwraca i próbuje wylać coś przez ustnik). Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dzięki bocznym uchwytom dziecku dobrze się go trzyma i bezproblemowo pije.
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See arvustus tehti tootele SCF753/00 Kubek z ustnikiem
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caroline
12/04/2015
Polska
Kubek jest doskonały do nauki samodzielnego picia
Kubek super sprawdza się w nauce samodzielnego picia nawet jeśli maluch odwróci go do góry dnem nic nie wycieka. Jest poręczny i wygodny, swoim wyglądem zaciekawia dziecko.Polecam wszystkim mamom.
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