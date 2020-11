Ühildub Philips Aventi pudelite ja tassidega

Ühildub kõikide Philips Aventi lutipudelite ja tassidega, v.a klaasist lutipudelid ja täiskasvanute tassid / My First Big Kidi tassid. Nii saate osi kombineerida ja sobitada, et luua oma lapse arenguvajadustest lähtuvalt ideaalne tass.