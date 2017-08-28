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  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena

Tootmine lõpetatud

Philips AventKõrretassid

SCF762/00

5
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
Philips Aventi kõrrega tops SCF762/00 on ideaalne joogivahend kasvava lapse jaoks. See on lekkekindel ja lapsel on seda lihtne ise kasutada. Lisaks on sellel ainulaadne keeratav kaas ning see on täielikult lahtivõetav ja puhastatav.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lekkekindel - lapsel on lihtne ise kasutada

Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena

  • 12 untsi

  • 18m+ kõrs

Pehme silikoonist kõrs integreeritud lekkekindla klapiga

Lapse jaoks on kaant lihtne lahti keerata ja sulgeda

Keeratav kaas hoiab kõrre puhta

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

28/08/2017

Polska

Polska

Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy

Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.

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See arvustus tehti tootele SCF762/00 Kubki ze słomką

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF762/00 Kubki ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

Bardzo praktyczny dla małych dzieci

Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF762/00 Kubki ze słomką

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF762/00 Kubki ze słomką

17/10/2013

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten kubek jest doskonały dla małych dzieci.

Kubek łatwy w utrzymaniu czystości. Doskonały niekapek - z kubka nie cię nie wylewa. Idealny podczas zabaw. Dziecko bez trudu utrzymuje kubek w rączkach. Polecam!

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See arvustus tehti tootele SCF762/00 Kubki ze słomką

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF762/00 Kubki ze słomką

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 