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  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
  • Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril

Tootmine lõpetatud

Philips AventKõrrega termokruusid

SCF766/00

4.6
| (23) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril
Aventi kõrrega termokruus SCF766/00 aitab hoida lapse joogi soojema/jahedamana pikema aja vältel - nii saab laps oma jooki veelgi rohkem nautida. See on lekkekindel ja tänu ainulaadsele keeratavale kaanele on lapsel seda lihtne nautida.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lekkekindel - lapsel on seda lihtne ise kasutada

Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril

  • 260 ml

  • 12+ kuud kõrs

Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril

Pehme kõrs integreeritud lekkekindla klapiga

Lihtsalt aktiveeritav - vedelik voolab kiirelt niipea, kui laps lonksu võtab

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

23

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3
2

17/04/2018

Polska

Polska

super w użytkowaniu przez dzieci

[Employee of philipsglobal] Bardzo poręczne, łatwe do utrzymania w czystości i użytkowaniu przez dzieci. Super, jedyna wada to ze przy zakupie nie można było wybrac koloru :-( i moja córka ma taki sam kolor jak mój syn... niebieski

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

praktyczny kubek

Super pomysł na kubek termiczny, świetnie nadaje się podczas podróży, pikników z dzieckiem. Utrzymuje na dłużej temperaturę napoju. Bardzo łatwy w obsłudze dla dziecka, które może samodzielnie korzystać. Super pomysł, polecam:)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Öröm az ivás!

A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)

Positiivsed omadused

Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

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