Hoiab jooke kauem õigel temperatuuril

AVENTi kõrrega termokruus SCF766/00 aitab hoida lapse joogi soojema/jahedamana pikema aja vältel - nii saab laps oma jooki veelgi rohkem nautida. See on lekkekindel ja tänu ainulaadsele keeratavale kaanele on lapsel seda lihtne nautida. Vaadake kõiki eeliseid