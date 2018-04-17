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Tootmine lõpetatud
260 ml
12+ kuud kõrs
4.6
5-st
23
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Separatka
17/04/2018
Polska
super w użytkowaniu przez dzieci
[Employee of philipsglobal] Bardzo poręczne, łatwe do utrzymania w czystości i użytkowaniu przez dzieci. Super, jedyna wada to ze przy zakupie nie można było wybrac koloru :-( i moja córka ma taki sam kolor jak mój syn... niebieski
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See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
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See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Krawcowa
30/12/2014
Polska
praktyczny kubek
Super pomysł na kubek termiczny, świetnie nadaje się podczas podróży, pikników z dzieckiem. Utrzymuje na dłużej temperaturę napoju. Bardzo łatwy w obsłudze dla dziecka, które może samodzielnie korzystać. Super pomysł, polecam:)
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See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
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See arvustus tehti tootele SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Iliszke
17/02/2020
Magyarország
Öröm az ivás!
A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)
Positiivsed omadused
Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!
Negatiivsed omadused
-
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See arvustus tehti tootele SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
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See arvustus tehti tootele SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
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