Kuna Paul saab lisaks rinnapiimale lisaks piimasegu, siis oli minu jaoks päris raske leida just seda õiget pudelit ja lutti, et laps rinnast ei võõrduks. Katsetasime algul ühe teise firma pudelit, mis tegelikult sobis päris kenasti, kuid sealt süües ahmis laps palju õhku sisse ning pärast söömist tulid ikka väga mehised krooksud. Airfree pudelist jookseb piim küll veidi kiiremini välja, mistõttu eeldasin, et sellega ahmib laps ka rohkem õhku, kuid tegelikkuses on krooksukesed, mis pärast tulevad, palju tagasihoidlikumad. Ei tea, kas aitas pudeli vahetus või kasvas laps lihtsalt gaasivaludest välja - igatahes on laps rõõmus ja ei tõmba ennast enam pärast söömist valust kringliks. Philips Avent pudeli juures meeldib ka see, et seda on lihtne puhastada. Julgustuseks kõigile, kes pakki avades tunnevad veidi ebameeldivat plastiku lõhna, mitte ära ehmuma - see möödub pärast pesemist ja streriliseerimist! Pudelil on ka mõnusalt suur “suu”, et piimapulbrit lisades pool maha ei läheks!