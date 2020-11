Püstiasendis toitmise lihtsustamiseks lukustab piima pudelisse ja hoiab õhu pudelist väljas

Lutt on alati piimaga täidetud, isegi kui pudel on horisontaalselt, et laps saaks süüa loomulikumas sirge seljaga asendis. See aitab ennetada toidu ülesajamist, lihtsustab allaneelamist ning muudab toitmise nii teie kui ka lapse jaoks meeldivamaks.