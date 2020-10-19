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Tootmine lõpetatud
1 pudel
125ml
Vastsündinule sobiva vooga lutt
0k+
Lutt on alati piimaga täidetud, isegi kui pudel on horisontaalselt, et laps saaks süüa loomulikumas sirge seljaga asendis. See aitab ennetada toidu ülesajamist, lihtsustab allaneelamist ning muudab toitmise nii teie kui ka lapse jaoks meeldivamaks.
Meie ainulaadne AirFree™-i õhuava suunab õhu lutist eemale ja nii neelab laps joomise ajal vähem õhku. See aitab ennetada tavalisi toitmisel esinevaid probleeme nagu koolikud, toidu ülesajamine ja gaasid.
Kliinilised uuringud on näidanud, et Philips Aventi lutipudel vähendab koolikute teket ja rahutust*. Kuidas? Lutisisene klapp ennetab vaakumi teket beebi joomise ajal ja võimaldab lapsel katkestamatult süüa. See aitab ennetada koolikuid, gaase, toidu üles- ja väljaajamist.
4.8
5-st
241
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Merku123
19/10/2020
Eesti
Lemmik pudel:)
Nüüdseks oleme kasutanud lutipudelit nädal aega :) Väga hea lutipudel. Ennem kasutasime teise firma Anti Colic lutipudelit aga nüüdsest on meie lemmik Philipsi oma. Ennem oli meil suur toidu tagasiheide, seda pudelit kasutades on see vähenenud. Ja väga meeldib ka selle lutipudeli luti kuju/suurus :) Igatahes meie uus lemmik pudel :)
Positiivsed omadused
Luti kuju, ei lase õhku vahele, lapsel vähem gaase, vähem toidu tagasiheidet.
Negatiivsed omadused
Puuduvad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga
GLJ.
19/10/2020
Eesti
Soovitan!
Kuna Paul saab lisaks rinnapiimale lisaks piimasegu, siis oli minu jaoks päris raske leida just seda õiget pudelit ja lutti, et laps rinnast ei võõrduks. Katsetasime algul ühe teise firma pudelit, mis tegelikult sobis päris kenasti, kuid sealt süües ahmis laps palju õhku sisse ning pärast söömist tulid ikka väga mehised krooksud. Airfree pudelist jookseb piim küll veidi kiiremini välja, mistõttu eeldasin, et sellega ahmib laps ka rohkem õhku, kuid tegelikkuses on krooksukesed, mis pärast tulevad, palju tagasihoidlikumad. Ei tea, kas aitas pudeli vahetus või kasvas laps lihtsalt gaasivaludest välja - igatahes on laps rõõmus ja ei tõmba ennast enam pärast söömist valust kringliks. Philips Avent pudeli juures meeldib ka see, et seda on lihtne puhastada. Julgustuseks kõigile, kes pakki avades tunnevad veidi ebameeldivat plastiku lõhna, mitte ära ehmuma - see möödub pärast pesemist ja streriliseerimist! Pudelil on ka mõnusalt suur “suu”, et piimapulbrit lisades pool maha ei läheks!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga
thiana
06/10/2020
Eesti
Meie lemmik oli. Kuigi on jäänud vee joomiseks.
Meie beebile meeldis. Pidime kaalupärat lisatoitu andma. Poes jäi selline pudel silma, ja oli huvi ära proovida. Ja ei kahetse. Hetkel oleme õnneks rinnatoidul , kui ikka vajadus lisatoidule. Annan kindlasti edasi, sellest pudelist.
Positiivsed omadused
Mugav
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga
AirFree™-i süsteemi eesmärk on vähendada beebi poolt allaneelatava õhu kogust. Horisontaalasendis lutt püsib püstiasendis toitmisel piima täis. Beebi poolt allaneelatava õhu koguse vähendamine aitab leevendada tavalisi söömisel esinevaid probleeme nagu koolikud, gaasid ja toidu ülesajamine.
80% emadest nõustus, et neil oli beebiga „vähem toitmisega seotud probleeme“. Testis osales 144 kodust ema ja see toimus 2017. aastal USA-s.
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines tavalise pudeliga toitmisega võrreldes vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem rahutust, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, väänlemine ja toidu väljaajamine.