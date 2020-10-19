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  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*

Tootmine lõpetatud

Philips AventKoolikutevastane, AirFree™-i avaga

SCF810/14

4.8
| (241) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
AirFree™-i süsteemi eesmärk on vähendada beebi poolt allaneelatava õhu kogust. Horisontaalasendis lutt püsib püstiasendis toitmisel piima täis. Beebi poolt allaneelatava õhu koguse vähendamine aitab leevendada tavalisi söömisel esinevaid probleeme nagu koolikud, gaasid ja toidu ülesajamine.
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Piim suunatakse kõhtu, õhk eemaldatakse

Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*

  • 1 pudel

  • 125ml

  • Vastsündinule sobiva vooga lutt

  • 0k+

Püstiasendis toitmise lihtsustamiseks lukustab piima pudelisse ja hoiab õhu pudelist väljas

Püstiasendis toitmise lihtsustamiseks lukustab piima pudelisse ja hoiab õhu pudelist väljas

Lutt on alati piimaga täidetud, isegi kui pudel on horisontaalselt, et laps saaks süüa loomulikumas sirge seljaga asendis. See aitab ennetada toidu ülesajamist, lihtsustab allaneelamist ning muudab toitmise nii teie kui ka lapse jaoks meeldivamaks.

Lutt on täidetud piima, mitte õhuga

Lutt on täidetud piima, mitte õhuga

Meie ainulaadne AirFree™-i õhuava suunab õhu lutist eemale ja nii neelab laps joomise ajal vähem õhku. See aitab ennetada tavalisi toitmisel esinevaid probleeme nagu koolikud, toidu ülesajamine ja gaasid.

Koolikutevastane süsteem, mis vähendab tõestatult koolikuid ja rahutust*

Koolikutevastane süsteem, mis vähendab tõestatult koolikuid ja rahutust*

Kliinilised uuringud on näidanud, et Philips Aventi lutipudel vähendab koolikute teket ja rahutust*. Kuidas? Lutisisene klapp ennetab vaakumi teket beebi joomise ajal ja võimaldab lapsel katkestamatult süüa. See aitab ennetada koolikuid, gaase, toidu üles- ja väljaajamist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

241

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

19/10/2020

Eesti

Eesti

Lemmik pudel:)

Nüüdseks oleme kasutanud lutipudelit nädal aega :) Väga hea lutipudel. Ennem kasutasime teise firma Anti Colic lutipudelit aga nüüdsest on meie lemmik Philipsi oma. Ennem oli meil suur toidu tagasiheide, seda pudelit kasutades on see vähenenud. Ja väga meeldib ka selle lutipudeli luti kuju/suurus :) Igatahes meie uus lemmik pudel :)

Positiivsed omadused

Luti kuju, ei lase õhku vahele, lapsel vähem gaase, vähem toidu tagasiheidet.

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga

19/10/2020

Eesti

Eesti

Soovitan!

Kuna Paul saab lisaks rinnapiimale lisaks piimasegu, siis oli minu jaoks päris raske leida just seda õiget pudelit ja lutti, et laps rinnast ei võõrduks. Katsetasime algul ühe teise firma pudelit, mis tegelikult sobis päris kenasti, kuid sealt süües ahmis laps palju õhku sisse ning pärast söömist tulid ikka väga mehised krooksud. Airfree pudelist jookseb piim küll veidi kiiremini välja, mistõttu eeldasin, et sellega ahmib laps ka rohkem õhku, kuid tegelikkuses on krooksukesed, mis pärast tulevad, palju tagasihoidlikumad. Ei tea, kas aitas pudeli vahetus või kasvas laps lihtsalt gaasivaludest välja - igatahes on laps rõõmus ja ei tõmba ennast enam pärast söömist valust kringliks. Philips Avent pudeli juures meeldib ka see, et seda on lihtne puhastada. Julgustuseks kõigile, kes pakki avades tunnevad veidi ebameeldivat plastiku lõhna, mitte ära ehmuma - see möödub pärast pesemist ja streriliseerimist! Pudelil on ka mõnusalt suur “suu”, et piimapulbrit lisades pool maha ei läheks!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga

06/10/2020

Eesti

Eesti

Meie lemmik oli. Kuigi on jäänud vee joomiseks.

Meie beebile meeldis. Pidime kaalupärat lisatoitu andma. Poes jäi selline pudel silma, ja oli huvi ära proovida. Ja ei kahetse. Hetkel oleme õnneks rinnatoidul , kui ikka vajadus lisatoidule. Annan kindlasti edasi, sellest pudelist.

Positiivsed omadused

Mugav

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF810/14 Koolikutevastane, AirFree™-i avaga

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. AirFree™-i süsteemi eesmärk on vähendada beebi poolt allaneelatava õhu kogust. Horisontaalasendis lutt püsib püstiasendis toitmisel piima täis. Beebi poolt allaneelatava õhu koguse vähendamine aitab leevendada tavalisi söömisel esinevaid probleeme nagu koolikud, gaasid ja toidu ülesajamine.

  2. 80% emadest nõustus, et neil oli beebiga „vähem toitmisega seotud probleeme“. Testis osales 144 kodust ema ja see toimus 2017. aastal USA-s.

  3. 2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines tavalise pudeliga toitmisega võrreldes vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem rahutust, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  4. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, väänlemine ja toidu väljaajamine.