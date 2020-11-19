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  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
  • Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga

Tootmine lõpetatud

Philips AventBeebitoidu valmistaja Essential

SCF862/02

4.9
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga
Valmistage tervislikku imikutoitu kolme lihtsa sammuga: aurutamine, blenderdamine ja serveerimine. Pöördaurutamise tehnoloogiat kasutades valmib toit ühtlaselt ning säilib toidu rikkalik maitse, tekstuur ja vedelikutase, et blenderdamine oleks kiire ja lihtne. Nutikas kuju tähendab lihtsamat kasutamist ja puhastamist.
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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Tervislik imikutoit mõne lihtsa sammuga

  • Aurutage, blenderdage ja serveerige

  • Tervislik aurutamine

  • Beebi toitmine on lihtsam

Ainulaadne aurutamisviis tervislikuks toiduvalmistamiseks

Ainulaadne aurutamisviis tervislikuks toiduvalmistamiseks

Aurutamine on tervislik viis toiduvalmistamiseks. Meie pöördaurutamise tehnoloogia suunab auru ringjooneliselt alt üles, et kõik koostisained küpseksid ühtlaselt ilma keetmata. Koostisosade head omadused, tekstuur ja vedelikud säilivad blenderdamiseks.

Lihtsalt aurutage, blenderdage ja serveerige tervislikku beebitoitu

Lihtsalt aurutage, blenderdage ja serveerige tervislikku beebitoitu

Selle beebitoidu valmistajaga saab nii aurutada kui ka blenderdada, mistõttu on beebitoidu valmistamine ja serveerimine lihtne. Alustage koostisosade aurutamisest, seejärel lihtsalt blenderdage soovitud konsistentsi saavutamiseni ja serveerige.

Püreest tükilise toiduni, sobib igaks võõrutuse etapiks

Püreest tükilise toiduni, sobib igaks võõrutuse etapiks

Beebitoidu valmistajaga saate peenelt blenderdada puu- ja köögivilju ning lisada neile liha ja kala ning valmistada impulssrežiimiga tükilisema tekstuuriga toitu. Tervisliku toidu valmistamine on igas võõrutamise etapis lihtne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Positiivsed omadused

Швидко та зручно

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/07/2019

Україна

Україна

Супер

Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

01/04/2019

Україна

Україна

Легкий у використані

Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

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