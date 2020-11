Suure avaga veepaak lihtsaks puhastamiseks

Beebitoidu valmistaja eriti suure avaga veepaaki on lihtne puhastada ja veega täita, et saaksite iga kord toidu valmistamiseks puhast auru kasutada. Seade on ka nõudepesumasinakindel (kann, kannu kaas ja tera).