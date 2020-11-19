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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Aurutage, blenderdage ja serveerige
Tervislik aurutamine
Beebi toitmine on lihtsam
Aurutamine on tervislik viis toiduvalmistamiseks. Meie pöördaurutamise tehnoloogia suunab auru ringjooneliselt alt üles, et kõik koostisained küpseksid ühtlaselt ilma keetmata. Koostisosade head omadused, tekstuur ja vedelikud säilivad blenderdamiseks.
Selle beebitoidu valmistajaga saab nii aurutada kui ka blenderdada, mistõttu on beebitoidu valmistamine ja serveerimine lihtne. Alustage koostisosade aurutamisest, seejärel lihtsalt blenderdage soovitud konsistentsi saavutamiseni ja serveerige.
Beebitoidu valmistajaga saate peenelt blenderdada puu- ja köögivilju ning lisada neile liha ja kala ning valmistada impulssrežiimiga tükilisema tekstuuriga toitu. Tervisliku toidu valmistamine on igas võõrutamise etapis lihtne.
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Positiivsed omadused
Швидко та зручно
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Есинов
04/07/2019
Україна
Супер
Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Fimida4ra
01/04/2019
Україна
Легкий у використані
Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.