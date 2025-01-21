Ma väga kartsin lapsele lisatoidu andmise aega, isegi veidi venitasin sellega, kui laps viienda kuu poole peal juba toidust huvitumise märke näitas. Kartsin, et toidu valmistamine on ülimalt keeruline, ajamahukas ja tüütu (kui niigi ressurssi lapse kõrvalt on väga vähe). Aga see Philipsi 4 ühes blender auruti viis mul ärevuse täiesti alla! Kui sain aru, et kõik toimub ühes seadmes, mingit erinevate kopsikute mässamist pole, muutus lapsele toidu valmistamine nii lihtsaks! Pluss aurutamine on päriselt väga kiire, sõelaga aurutades poti kohal poole pikem ajakulu, pluss kõik aurutamisel tekkinud mahklad lähevad kaduma ja püree ei saa püree. Selle seadmega vastupidi!