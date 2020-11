Nõudepesumasinas pestav nõu ja lõiketera ning lihtsa juurdepääsuga veepaak

Isegi pärast toidu valmimist on neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja väga praktiline. Nõu ja lõiketera on nõudepesumasinas pestavad ja tänu avatud disainile saab veepaaki hõlpsasti puhastada ja taastäita, et toiduvalmistamisel kasutatav aur oleks alati puhas.