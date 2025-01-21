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Aurutab, segab, sulatab ja soojendab
Tervislik aurutamine
Aurutamine ja segamine ühes nõus
Võõrutamise nõuanded ja retseptid
Aurutamine on tervislik viis toiduvalmistamiseks. Meie ainulaadne tehnoloogia suunab auru ringjooneliselt alt üles, et kõik koostisained ilma keetmata ühtlaselt küpseksid. Kogu toidu headus, tekstuur ja küpsetusvedelikud jäävad segamiseks alles.
Kõik vajalik tervisliku beebitoidu valmistamiseks ühes anumas. Kui koostisained on aurutatud, peate anuma lihtsalt üles tõstma, selle teistpidi pöörama ja paika lukustama, et saaksite koostisained püreestada.
Meie 4-ühes blender-aurutiga saate esmalt valmistada peenelt püreestatud puu- ja köögivilju, seejärel kombineerida liha, kala ja impulssrežiime ning viimaks pakkuda suuremate tükkidega toite.
Auhinnad
4.6
5-st
642
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
LM06
21/01/2025
Eesti
Parim kodumasin beebiga perele
Masinat on ülikerge kasutada. Alustuseks saab juurviljad aurutada ja siis sama anuma ümber pöörata ja need belnderdada. Beebi kasvades saab segusse jätta ka suuremaid tükke. Lisaks on masinaga kaasas anum, millega on hõlbus toitu külmutada ning hiljem seda sulatada.
Positiivsed omadused
Aurutamise ja blenderdamise võimalus ühes anumas; külmutamise ja hiljem soojendamise võimalus.
See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti
See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti
Beebi ema
18/09/2024
Eesti
Parim abimees!
Ma väga kartsin lapsele lisatoidu andmise aega, isegi veidi venitasin sellega, kui laps viienda kuu poole peal juba toidust huvitumise märke näitas. Kartsin, et toidu valmistamine on ülimalt keeruline, ajamahukas ja tüütu (kui niigi ressurssi lapse kõrvalt on väga vähe). Aga see Philipsi 4 ühes blender auruti viis mul ärevuse täiesti alla! Kui sain aru, et kõik toimub ühes seadmes, mingit erinevate kopsikute mässamist pole, muutus lapsele toidu valmistamine nii lihtsaks! Pluss aurutamine on päriselt väga kiire, sõelaga aurutades poti kohal poole pikem ajakulu, pluss kõik aurutamisel tekkinud mahklad lähevad kaduma ja püree ei saa püree. Selle seadmega vastupidi!
Positiivsed omadused
Lihtne, kiire, aurutamisel tekkinud mahlalad jäävad seadmesse, kõik toimub ühes seadmes
Negatiivsed omadused
Ei ole leidnud
See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti
See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti
Mantsik
09/02/2024
Eesti
Parim sõber
Ma olen selle blenderiga üli mega rahul. Suur pluss juba minu jaoks see, et kogu protsess toimub ühes anumas ja nii lihtsalt. Aurutab, sulatab, segab ja soojendab. Alguses saan pakkuda lapsele püreesid ja hiljem juba tükilisi toite. Mega mugav! Lisaks saan teha samal ajal muid toimetusi kuniks blender mu eest toidu valmis teeb.🤌👩🍳
Positiivsed omadused
Kiire toiduvalmistamine, 4 olulist funktsiooni
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.