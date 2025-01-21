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  • Toitvad beebieined vaevata
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  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
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  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata
  • Toitvad beebieined vaevata

Tootmine lõpetatud

Neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja

SCF875/02

4.6
| (642) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Toitvad beebieined vaevata
Mõistame, et tervislik toit on aluseks teie beebi tervele arengule. Philips Aventi tervisliku beebitoidu valmistaja võimaldab luua hõlpsalt maitsvaid koduseid eineid, mis vastavad täpselt teie beebi vajadustele.
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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Toitvad beebieined vaevata

  • Aurutab, segab, sulatab ja soojendab

  • Tervislik aurutamine

  • Aurutamine ja segamine ühes nõus

  • Võõrutamise nõuanded ja retseptid

Ainulaadne aurutamisviis tervislikuks toiduvalmistamiseks

Ainulaadne aurutamisviis tervislikuks toiduvalmistamiseks

Aurutamine on tervislik viis toiduvalmistamiseks. Meie ainulaadne tehnoloogia suunab auru ringjooneliselt alt üles, et kõik koostisained ilma keetmata ühtlaselt küpseksid. Kogu toidu headus, tekstuur ja küpsetusvedelikud jäävad segamiseks alles.

Aurutamisest püreestamiseni kõik mugavalt ühes anumas

Aurutamisest püreestamiseni kõik mugavalt ühes anumas

Kõik vajalik tervisliku beebitoidu valmistamiseks ühes anumas. Kui koostisained on aurutatud, peate anuma lihtsalt üles tõstma, selle teistpidi pöörama ja paika lukustama, et saaksite koostisained püreestada.

Püreest tükkideni kõik võõrutuseks

Püreest tükkideni kõik võõrutuseks

Meie 4-ühes blender-aurutiga saate esmalt valmistada peenelt püreestatud puu- ja köögivilju, seejärel kombineerida liha, kala ja impulssrežiime ning viimaks pakkuda suuremate tükkidega toite.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-961262

Arvustused

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4.6

5-st

642

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

21/01/2025

Eesti

Eesti

Parim kodumasin beebiga perele

Masinat on ülikerge kasutada. Alustuseks saab juurviljad aurutada ja siis sama anuma ümber pöörata ja need belnderdada. Beebi kasvades saab segusse jätta ka suuremaid tükke. Lisaks on masinaga kaasas anum, millega on hõlbus toitu külmutada ning hiljem seda sulatada.

Positiivsed omadused

Aurutamise ja blenderdamise võimalus ühes anumas; külmutamise ja hiljem soojendamise võimalus.

See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti

See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti

18/09/2024

Eesti

Eesti

Parim abimees!

Ma väga kartsin lapsele lisatoidu andmise aega, isegi veidi venitasin sellega, kui laps viienda kuu poole peal juba toidust huvitumise märke näitas. Kartsin, et toidu valmistamine on ülimalt keeruline, ajamahukas ja tüütu (kui niigi ressurssi lapse kõrvalt on väga vähe). Aga see Philipsi 4 ühes blender auruti viis mul ärevuse täiesti alla! Kui sain aru, et kõik toimub ühes seadmes, mingit erinevate kopsikute mässamist pole, muutus lapsele toidu valmistamine nii lihtsaks! Pluss aurutamine on päriselt väga kiire, sõelaga aurutades poti kohal poole pikem ajakulu, pluss kõik aurutamisel tekkinud mahklad lähevad kaduma ja püree ei saa püree. Selle seadmega vastupidi!

Positiivsed omadused

Lihtne, kiire, aurutamisel tekkinud mahlalad jäävad seadmesse, kõik toimub ühes seadmes

Negatiivsed omadused

Ei ole leidnud

See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti

See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti

09/02/2024

Eesti

Eesti

Parim sõber

Ma olen selle blenderiga üli mega rahul. Suur pluss juba minu jaoks see, et kogu protsess toimub ühes anumas ja nii lihtsalt. Aurutab, sulatab, segab ja soojendab. Alguses saan pakkuda lapsele püreesid ja hiljem juba tükilisi toite. Mega mugav! Lisaks saan teha samal ajal muid toimetusi kuniks blender mu eest toidu valmis teeb.🤌👩‍🍳

Positiivsed omadused

Kiire toiduvalmistamine, 4 olulist funktsiooni

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Premium SCF885/01 4-ühes blender-auruti

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat. 