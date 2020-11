Täpsed vannivee või magamistoa temperatuurinäidud

Digitaalne vanni- ja toatermomeeter võimaldab teil mugavalt muuta beebi vanni- ja toatemperatuuri ideaalseks. Teie beebi tunneb end kõige mugavamalt, kui vannivee temperatuur on vahemikus 36,5 °C kuni 38 °C. Temperatuur 39 °C ja kõrgem on liiga kuum ja beebi võib ennast põletada. Magades tunneb beebi end kõige mugavamalt, kui temperatuur toas on umbes 18 °C lähedal.