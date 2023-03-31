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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 pudel
125 ml
Aeglase vooluga lutt
0 k+
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Maksimaalse mugavuse tagamiseks toitmise ajal on ergonoomilist pudelit lihtne ükskõik millise nurga all hoida. Lihtne hoida nii teie käte kui ka beebi tillukeste käte jaoks.
Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.8
5-st
143
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Susurs
31/03/2023
Latvija
Kampaania osa
Lieliska pudelīte
Ērti lietojama pudelīte, bērniņam arī patīk uzgalis - biju mēģinājusi citas firmas šāda tipa pudelīti, bet nepatika uzgalis. Ar šo pudelīti šķiet mazulis vairāk izbauda sūkšanas procesu, arī šķiet, ka mazāk vēderiņš sāp.
Positiivsed omadused
Ērti lietojama un mazgājama, bet galvenais, ka mazulim patīk.
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Ilze1234
27/03/2023
Latvija
Kampaania osa
Ērti lietojama, aizsardzība pret kolikām
Man patīk, ka pudelīte ir izveidota maksimāli tāda, lai bērnam atgādinātu dabisku zīdīšanas procesu. Pudelītei ir arī pretkoliku aizsardzība.
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Dianchix
26/03/2023
Latvija
Kampaania osa
Palīdz izgulēt nakti
Iepriekš izmantojam tomme tippe pudeli, mazulim ir vien nedēļa bet saņemot jauno Phillips pudeli un dodot maisījumu caur to, bērns izgul visu nakti, bez liekām gāzēm, dzer labàk un noteikti nav vairs tik lielas atraugas atpakaļ.
Positiivsed omadused
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Natural Response lutt eraldab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi.