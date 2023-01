Liigub nagu rind, aitab vähendada toitmisprobleeme

Tagab rahuliku ja mugava toitmise. Loomuliku reaktsiooniga lutt toetab beebi ainulaadset imemise, neelamise ja hingamise rütmi, samal ajal kui AirFree õhuava on disainitud nii, et õhk hoitakse imiku kõhust eemale, et pakkuda täiendavat kaitset koolikute, gaaside ja toidu ülesajamise eest. Vaadake kõiki eeliseid