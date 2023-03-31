TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme

Philips Avent Natural ResponseAirFree süsteemiga lutipudel

SCY670/01

4.8
| (143) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme
Tagab rahuliku ja mugava toitmise. Natural Response lutt toetab beebi ainulaadset söömise rütmi, samal ajal kui AirFree süsteem tagab lisakaitse koolikute, gaaside ja refluksi eest.
Kuva kõik eelised

Lutt, mis toimib nagu ema rind*

Toimib nagu ema rind, aitab vähendada toitmisprobleeme

  • 1 pudel

  • 125 ml

  • Aeglase vooluga lutt

  • 0 k+

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Lihtne hoida isegi väikeste kätega

Lihtne hoida isegi väikeste kätega

Maksimaalse mugavuse tagamiseks toitmise ajal on ergonoomilist pudelit lihtne ükskõik millise nurga all hoida. Lihtne hoida nii teie käte kui ka beebi tillukeste käte jaoks.

Õige luti leidmine on oluline

Õige luti leidmine on oluline

Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

143

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3
2

31/03/2023

Latvija

Latvija

Lieliska pudelīte

Ērti lietojama pudelīte, bērniņam arī patīk uzgalis - biju mēģinājusi citas firmas šāda tipa pudelīti, bet nepatika uzgalis. Ar šo pudelīti šķiet mazulis vairāk izbauda sūkšanas procesu, arī šķiet, ka mazāk vēderiņš sāp.

Positiivsed omadused

Ērti lietojama un mazgājama, bet galvenais, ka mazulim patīk.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

27/03/2023

Latvija

Latvija

Ērti lietojama, aizsardzība pret kolikām

Man patīk, ka pudelīte ir izveidota maksimāli tāda, lai bērnam atgādinātu dabisku zīdīšanas procesu. Pudelītei ir arī pretkoliku aizsardzība.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

26/03/2023

Latvija

Latvija

Palīdz izgulēt nakti

Iepriekš izmantojam tomme tippe pudeli, mazulim ir vien nedēļa bet saņemot jauno Phillips pudeli un dodot maisījumu caur to, bērns izgul visu nakti, bez liekām gāzēm, dzer labàk un noteikti nav vairs tik lielas atraugas atpakaļ.

Positiivsed omadused

Es tikai par šo produktu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Natural Response lutt eraldab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi.