Saime kasutada 0+kuud ja 1+kuud. Kiidan praegu väga neid. Eelmiste laste ajal jäin kindlaks mam lutipudelitele kuna see oli ainus mida nad nö omaks võtsid. Aga kuna avent saatis oma uued lutipudeleid proovida siis ooh üllatuseks beebi võttis kohe omaks. Kuigi enamasti on beebi rinnapiimal ja sööb rinda siis õhtuti ühe toidukorra oleme talle sünnist saati andnud pudelist. Et ta oskaks ka pudelist süüa kui mul vaja kuskil olla kauem ja tänu sellele saavad ka teised teda sööta. Tal polnud mingit probleemi. Sööb sellest mega rahulikult. Ausalt täitsa liikumatult. Tissiotsas seevastu pool aega sipleb. Ja kordagi pole ta seal õhku ahminud vahele. Mis on ka suur plus lutipudelil. Megalt kiidan seda. Olin seekord ka kindel, et ostan Mam pudeli aga nüüd kui olen ca 1.5kuud aventi pudelist süüa lapsele andnud on arvamus muutunud. Olen ka juba mitmele tuttavale neid pudeleid soovitanud ja samuti ka beebigrupis.