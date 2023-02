Valige beebi jaoks õige lutivoog

Iga beebi söömisstiil on erinev ja areneb välja omas tempos. Arendamise välja mitu voogu, et leiaksite enda beebi jaoks sobiva ja saaksite lutipudelit isikupärastada. Kõik Natural Response lutid on valmistatud pehmest silikoonist.