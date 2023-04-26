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  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseLutt

SCY963/02

4.8
| (97) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad imikud omas rütmis süüa, mis muudab imetamise ja pudeliga toitmise ühendamise lihtsaks. Õige luti leidmine on oluline. Lisateave on esitatud allpool.
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Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab imiku individuaalset joomisrütmi

  • 2 tk

  • Keskmise vooluga lutt

  • 1 k+

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

97

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

26/04/2023

Eesti

Eesti

Avent lutipudel

Saime kasutada 0+kuud ja 1+kuud. Kiidan praegu väga neid. Eelmiste laste ajal jäin kindlaks mam lutipudelitele kuna see oli ainus mida nad nö omaks võtsid. Aga kuna avent saatis oma uued lutipudeleid proovida siis ooh üllatuseks beebi võttis kohe omaks. Kuigi enamasti on beebi rinnapiimal ja sööb rinda siis õhtuti ühe toidukorra oleme talle sünnist saati andnud pudelist. Et ta oskaks ka pudelist süüa kui mul vaja kuskil olla kauem ja tänu sellele saavad ka teised teda sööta. Tal polnud mingit probleemi. Sööb sellest mega rahulikult. Ausalt täitsa liikumatult. Tissiotsas seevastu pool aega sipleb. Ja kordagi pole ta seal õhku ahminud vahele. Mis on ka suur plus lutipudelil. Megalt kiidan seda. Olin seekord ka kindel, et ostan Mam pudeli aga nüüd kui olen ca 1.5kuud aventi pudelist süüa lapsele andnud on arvamus muutunud. Olen ka juba mitmele tuttavale neid pudeleid soovitanud ja samuti ka beebigrupis.

Positiivsed omadused

Kerge pesta/puhastada, ei tule õhku vahele juues.

Negatiivsed omadused

Vahepeal tõmbab lutiosa nagu sisse.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt

25/03/2023

Eesti

Eesti

Väga hea toode!

Oleme nüüd mõnda aega Philipsi uusi lutipudeleid katsetanud ning võin öelda, et meile need täitsa meeldivad. Laps harjus selle lutipudeliga kiiresti ning söömine sujus kenasti. Kuna lutist eraldub piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob, siis lapsevanema seisukohalt on veidi keeruline piima õiget temperatuuri kontrollida. Üldiselt oleme siiski rahul ning jätkame nende lutipudelite kasutamist.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt

24/03/2023

Eesti

Eesti

Suurepärane lutt

Väga mugav lutt. Lihtne vahetada, pesta ja lapsele ka meeldib. Materjal on pehme ja kuju sarnane rinnaga. Söömise ajal tuleb täpselt lapse jaoks õige kogus piima, kuskilt midagi ei leki.

Positiivsed omadused

Mugav kasutada nii emal kui lapsel, saab vahetada otsi vastavalt lapse vanuse kasvades

Negatiivsed omadused

Jällegi miinuseid ei tuvastanud

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes eelmise pakendiga

  2. Põhineb lutipakkide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.

  3. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011