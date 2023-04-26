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2 tk
Keskmise vooluga lutt
1 k+
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.
4.8
5-st
97
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Merru
26/04/2023
Eesti
Kampaania osa
Avent lutipudel
Saime kasutada 0+kuud ja 1+kuud. Kiidan praegu väga neid. Eelmiste laste ajal jäin kindlaks mam lutipudelitele kuna see oli ainus mida nad nö omaks võtsid. Aga kuna avent saatis oma uued lutipudeleid proovida siis ooh üllatuseks beebi võttis kohe omaks. Kuigi enamasti on beebi rinnapiimal ja sööb rinda siis õhtuti ühe toidukorra oleme talle sünnist saati andnud pudelist. Et ta oskaks ka pudelist süüa kui mul vaja kuskil olla kauem ja tänu sellele saavad ka teised teda sööta. Tal polnud mingit probleemi. Sööb sellest mega rahulikult. Ausalt täitsa liikumatult. Tissiotsas seevastu pool aega sipleb. Ja kordagi pole ta seal õhku ahminud vahele. Mis on ka suur plus lutipudelil. Megalt kiidan seda. Olin seekord ka kindel, et ostan Mam pudeli aga nüüd kui olen ca 1.5kuud aventi pudelist süüa lapsele andnud on arvamus muutunud. Olen ka juba mitmele tuttavale neid pudeleid soovitanud ja samuti ka beebigrupis.
Positiivsed omadused
Kerge pesta/puhastada, ei tule õhku vahele juues.
Negatiivsed omadused
Vahepeal tõmbab lutiosa nagu sisse.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt
Ellu1
25/03/2023
Eesti
Kampaania osa
Väga hea toode!
Oleme nüüd mõnda aega Philipsi uusi lutipudeleid katsetanud ning võin öelda, et meile need täitsa meeldivad. Laps harjus selle lutipudeliga kiiresti ning söömine sujus kenasti. Kuna lutist eraldub piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob, siis lapsevanema seisukohalt on veidi keeruline piima õiget temperatuuri kontrollida. Üldiselt oleme siiski rahul ning jätkame nende lutipudelite kasutamist.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt
Reede13
24/03/2023
Eesti
Kampaania osa
Suurepärane lutt
Väga mugav lutt. Lihtne vahetada, pesta ja lapsele ka meeldib. Materjal on pehme ja kuju sarnane rinnaga. Söömise ajal tuleb täpselt lapse jaoks õige kogus piima, kuskilt midagi ei leki.
Positiivsed omadused
Mugav kasutada nii emal kui lapsel, saab vahetada otsi vastavalt lapse vanuse kasvades
Negatiivsed omadused
Jällegi miinuseid ei tuvastanud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY963 Lutt
Võrreldes eelmise pakendiga
Põhineb lutipakkide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011