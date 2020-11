Suurepärane digitaalpilt ja -heli

See ülilame võimendiga antenn ülihea GSM/4G filtreerimise ja muudetava võimendusega loodi selleks, et parandada digitaal- ja analoogsaadete vastuvõtu kvaliteeti. Tänu oma saledale disainile sobib see kokku teie lameekraaniga teleri ja interjööriga. Vaadake kõiki eeliseid