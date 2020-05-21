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Tootmine lõpetatud

FliteJuhtmeta Bluetooth®-kõrvaklapid

SHB4405BK/00

5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ülikerge. Võimas heli.
Philips Flite Ultrlite’i juhtmevabad kõrvaklapid on uskumatult kerged, kuid samas hämmastavalt võimsad. Kuna puuduvad piiravad juhtmed, on need klapid õhukesed ja kompaktsed ning väikseks kokkuklapitavad, mistõttu saab need mugavalt igale poole kaasa võtta.
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Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

Ülikerge. Võimas heli.

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

Suure võimsusega 32 mm kõlari draiverid puhta heli saamiseks

Suure võimsusega 32 mm kõlari draiverid puhta heli saamiseks

Suure võimsusega 32mm kallutatud draiverid annavad puhta terava heli ja sügava rikka bassi.

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.

Pehmed ümbrised võimaldavad neid kanda kaua ja mugavalt

Pehmed ümbrised võimaldavad neid kanda kaua ja mugavalt

Pehmed ümbrised ja kallutatud draiverid on ideaalsed pikaajaliseks ja mugavaks kandmiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Positiivsed omadused

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Negatiivsed omadused

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Kinnitatud ostja

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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