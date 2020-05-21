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Tootmine lõpetatud
SHB4405BK/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav
Suure võimsusega 32mm kallutatud draiverid annavad puhta terava heli ja sügava rikka bassi.
Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
Pehmed ümbrised ja kallutatud draiverid on ideaalsed pikaajaliseks ja mugavaks kandmiseks.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Positiivsed omadused
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Negatiivsed omadused
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Kinnitatud ostja
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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See arvustus tehti tootele Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.