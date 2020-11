Ülikerge. Võimas heli.

Philips Flite Ultrlite’i juhtmevabad kõrvaklapid on uskumatult kerged, kuid samas hämmastavalt võimsad. Kuna puuduvad piiravad juhtmed, on need klapid õhukesed ja kompaktsed ning väikseks kokkuklapitavad, mistõttu saab need mugavalt igale poole kaasa võtta. Vaadake kõiki eeliseid