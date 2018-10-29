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Tootmine lõpetatud
SHB4805RG/00
Ülikerge. Võimas heli.
Avastage kerge vabadus ja ärge laske juhtmetel end piirata. Philips Flite Everlite’i juhtmevabad kõrvaklapid ühendavad endas stiili ja igapäevase lihtsuse. Kompaktsed ja ülikerged, et saaksite terve päev selget heli nautida.
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvu katvad
Pehmed padjandid
Kokkupandav
Tänu 12-tunnisele esitusajale võimaldab aku kogu päeva muusikat kuulata.
Ühendage oma nutiseade Bluetoothi abil kõrvaklappidega ja nautige kristallselget muusikat ja telefonikõnesid ilma juhtmeteta.
Kiirlaadimise tehnoloogia pakub energiasööstu, kui aku hakkab tühjaks saama. Vaid viis minutit laadimist tagab ühe tunni taasesitust.
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