Ülikerge. Võimas heli.

Avastage kerge vabadus ja ärge laske juhtmetel end piirata. Philips Flite Everlite’i juhtmevabad kõrvaklapid ühendavad endas stiili ja igapäevase lihtsuse. Kompaktsed ja ülikerged, et saaksite terve päev selget heli nautida.