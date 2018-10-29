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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta Bluetooth®-kõrvaklapid

SHB4805RG/00

Ülikerge. Võimas heli.

Avastage kerge vabadus ja ärge laske juhtmetel end piirata. Philips Flite Everlite’i juhtmevabad kõrvaklapid ühendavad endas stiili ja igapäevase lihtsuse. Kompaktsed ja ülikerged, et saaksite terve päev selget heli nautida.

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Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

Ülikerge. Võimas heli.

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvu katvad

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

Laetav aku tagab kuni 12 tundi esitusaega

Laetav aku tagab kuni 12 tundi esitusaega

Tänu 12-tunnisele esitusajale võimaldab aku kogu päeva muusikat kuulata.

Bluetooth 4.1 ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP tugi

Bluetooth 4.1 ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP tugi

Ühendage oma nutiseade Bluetoothi abil kõrvaklappidega ja nautige kristallselget muusikat ja telefonikõnesid ilma juhtmeteta.

Kiire viie minutiline laadimise tehnoloogia

Kiire viie minutiline laadimise tehnoloogia

Kiirlaadimise tehnoloogia pakub energiasööstu, kui aku hakkab tühjaks saama. Vaid viis minutit laadimist tagab ühe tunni taasesitust.

Tehnilised andmed

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