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Tootmine lõpetatud

Mürasummutavad juhtmeta kõrvaklapid

SHB8850NC/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Rohkem heli, vähem müra

Ei mingeid juhtmeid, müra ega kompromissi. Naudi muusikat ActiveShield™-i välishelisid isoleeriva tehnoloogiaga. Ühenda juhtmevabalt ühe vajutusega NFC-funktsiooniga, naudi muusikat ning vasta kõnedele kõrvaklappides asuva nutika juhtnupuga.

Kuva kõik eelised

juhtmevabalt

Rohkem heli, vähem müra

  • 32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa

  • Kõrvale asetuvad

  • Pehmed kõrva padjandid

  • Kompaktne kokkupandav disain

Pehmed ergonoomilised padjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise

Pehmed ergonoomilised padjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise

Kompaktne kokkupakkimine lihtsustab kaasaskandmist ja hoiustamist

Kompaktne kokkupakkimine lihtsustab kaasaskandmist ja hoiustamist

Kompaktne kokkupandav konstruktsioon teeb kaasaskandmise imelihtsaks.

Mitmiksidumine võimaldab esitada muusikat ja kõnesid kahel seadmel korraga.

Mitmiksidumine võimaldab esitada muusikat ja kõnesid kahel seadmel korraga.

Mitme seadme sidumine võimaldab ühendada Philipsi Bluetooth-kõrvaklapid kahe Bluetooth-seadmega samaaegselt. Lihtsalt siduge kaks seadet, nautige filme ja muusikat ning vahepeal vastake kõnedele.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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