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Tootmine lõpetatud
SHB8850NC/00
Rohkem heli, vähem müra
Ei mingeid juhtmeid, müra ega kompromissi. Naudi muusikat ActiveShield™-i välishelisid isoleeriva tehnoloogiaga. Ühenda juhtmevabalt ühe vajutusega NFC-funktsiooniga, naudi muusikat ning vasta kõnedele kõrvaklappides asuva nutika juhtnupuga.
32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa
Kõrvale asetuvad
Pehmed kõrva padjandid
Kompaktne kokkupandav disain
Kompaktne kokkupandav konstruktsioon teeb kaasaskandmise imelihtsaks.
Mitme seadme sidumine võimaldab ühendada Philipsi Bluetooth-kõrvaklapid kahe Bluetooth-seadmega samaaegselt. Lihtsalt siduge kaks seadet, nautige filme ja muusikat ning vahepeal vastake kõnedele.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.