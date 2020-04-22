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Tootmine lõpetatud

Nööpkõrvaklapid mikrofoniga

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Auhinnad
Võimsad lood. Selged kõned.
Lülituge muusikaloendi nautimiselt taskuhäälingu kuulamisele ja sealt kõnele vastamisele vaid ühe lühikese hetkega. Täiuslikult häälestatud neodüümist kõlarielemendid ja passiivne mürasummutus tagavad selge heli. Kolmes suuruses otsikud tagavad ideaalse sobivuse.
Kuva kõik eelised

Kuula muusikat ja räägi

Võimsad lood. Selged kõned.

Selge heli

Kaotage ennast taskuhäälingusse või kuulake armastatud muusikat. Ovaalne helikanal ja kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse. Nautige mugavust ja passiivset mürasummutust.

Kaablisisene reguleerimisseade. Lülituge kergesti muusikaloendi kuulamiselt kõne tegemisele

Helistage või pange muusika pausile. Tänu kaablisisesele reguleerimisseadmele saate seda teha ilma nutitelefoni puudutamata.

1,2 m kaabel

Nendel kõrvasisestel kõrvaklappidel on 1,2 m kaabel. Kõrvaklappide ja kaablite vahel olev pehme kummist ankur kaitseb teie ühendust ja tagab pideva heliedastuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

4

Auhinnad

4
2

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Positiivsed omadused

jakość, cena

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Positiivsed omadused

Цена. качество звука.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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