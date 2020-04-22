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Tootmine lõpetatud
SHE1405BK/10
Kaotage ennast taskuhäälingusse või kuulake armastatud muusikat. Ovaalne helikanal ja kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse. Nautige mugavust ja passiivset mürasummutust.
Helistage või pange muusika pausile. Tänu kaablisisesele reguleerimisseadmele saate seda teha ilma nutitelefoni puudutamata.
Nendel kõrvasisestel kõrvaklappidel on 1,2 m kaabel. Kõrvaklappide ja kaablite vahel olev pehme kummist ankur kaitseb teie ühendust ja tagab pideva heliedastuse.
3.5
5-st
4
Auhinnad
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Positiivsed omadused
jakość, cena
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Positiivsed omadused
Цена. качество звука.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
See arvustus tehti tootele SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem