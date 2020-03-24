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  • Võimsad rütmid, jõuline bass

Tootmine lõpetatud

Kõrvaklapid

SHE3550WT/00

4
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Võimsad rütmid, jõuline bass
Eriti väikestel võimsa bassiga Philips MyJam Beamers nööpkõrvaklappidel on mugavuse tagamiseks ovaalne kõrva sisestatav osa.
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Kompaktne disain

Võimsad rütmid, jõuline bass

  • 8,6 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

2 vahetatavat kummist kõrvaklapipatja pakuvad optimaalset sobivust.

Kõrvaklapipatjasid on kahes suuruses, et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Tõhusad draiverid tagavad tugeva bassi ja selge heli.

Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.

Ovaalne helikanal tagab ergonoomilise ja mugava sobivuse

Ovaalne helikanal sobitub ergonoomiliselt kõrva kujuga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Positiivsed omadused

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Negatiivsed omadused

Nema mikrofona

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3550WT Slušalice

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3550WT Slušalice

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.