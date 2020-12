Ülikerge. Võimas heli.

Erakordselt kerged, uskumatult võimsad. Õhukesed ja voolujoonelised Philips Flite Ultrlite’i kõrvaklapid on loodud olema pidevas liikumises. Need tagavad selge heli ja neid saab kokku murda, et neid oleks täiuslikult lihtne kaasas kanda. Vaadake kõiki eeliseid