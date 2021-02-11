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  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.

Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHL4405WT/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Ülikerge. Võimas heli.
Erakordselt kerged, uskumatult võimsad. Õhukesed ja voolujoonelised Philips Flite Ultrlite’i kõrvaklapid on loodud olema pidevas liikumises. Need tagavad selge heli ja neid saab kokku murda, et neid oleks täiuslikult lihtne kaasas kanda.
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Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

Ülikerge. Võimas heli.

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

Suure võimsusega 32 mm kõlari draiverid puhta heli saamiseks

Suure võimsusega 32 mm kõlari draiverid puhta heli saamiseks

Suure võimsusega 32mm kallutatud draiverid annavad puhta terava heli ja sügava rikka bassi.

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.

Pehmed ümbrised võimaldavad neid kanda kaua ja mugavalt

Pehmed ümbrised võimaldavad neid kanda kaua ja mugavalt

Pehmed ümbrised ja kallutatud draiverid on ideaalsed pikaajaliseks ja mugavaks kandmiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Positiivsed omadused

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.