30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHL4405WT/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav
Suure võimsusega 32mm kallutatud draiverid annavad puhta terava heli ja sügava rikka bassi.
Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
Pehmed ümbrised ja kallutatud draiverid on ideaalsed pikaajaliseks ja mugavaks kandmiseks.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Positiivsed omadused
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem