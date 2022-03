Patenteeritud reguleeritav kõrvakonks, et kõrvaklapid püsiksid sobivalt peas

Oma patenditud reguleeritava kõrvakonksu abil tagavad ActionFiti kõrvaklapid sobivuse, mis on kindel ja mugav. Lihtsalt riputage kõrvaklapid kõrva külge ja libistage reguleeritavat konksu üles või alla, et see mugavalt teie kõrva sobiks. Nüüd on kõik igasuguse trenni tegemiseks või maastiku vallutamiseks valmis – teie kõrvaklapid püsivad kõrvas kõigest hoolimata.