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Tootmine lõpetatud

ActionFitSportlikud kõrvaklapid

SHQ3400CL/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

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Philips Actionfit NoLimitsi kõrvaklapid aitavad hoida keskendumist ja motivatsiooni, kui seda enim vajate. Reguleeritava kõrvakonksuga kerged ja higistamiskindlad klapid pakuvad suurepärast heli ja on sama intensiivsed kui teie treeningud.

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Reguleeritava kõrvakonksuga sportlikud klapid

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  • Siseruumidesse sobivaimad

  • Higi-/veekindlad

  • Kõrvasisesed, konksuga

Patenteeritud reguleeritav kõrvakonks, et kõrvaklapid püsiksid sobivalt peas

Oma patenditud reguleeritava kõrvakonksu abil tagavad ActionFiti kõrvaklapid sobivuse, mis on kindel ja mugav. Lihtsalt riputage kõrvaklapid kõrva külge ja libistage reguleeritavat konksu üles või alla, et see mugavalt teie kõrva sobiks. Nüüd on kõik igasuguse trenni tegemiseks või maastiku vallutamiseks valmis – teie kõrvaklapid püsivad kõrvas kõigest hoolimata.

Müraisolatsioon aitab trennile keskenduda

Kõrvasisesed klapid tekitavad kuulmekäiku tihendi, mis aitab väga hästi helisid isoleerida. Samas tagavad ergonoomilised helikanalid parima sobivuse.

Ülim mugavus treenimiseks 7,1 g ülikerged kõrvaklapid

ActionFiti kõrvaklapid kaaluvad vaid 7,1 g – need on ülikerged ja neid on nauding kanda. Tegelikult ei pane te neid trenni tehes peaaegu üldse tähele – teie keskendumist ja motivatsiooni säilitab vaid suurepärane, võimas heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

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See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.