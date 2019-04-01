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Tootmine lõpetatud
SHQ3400CL/00
AVARDAGE PIIRE
Philips Actionfit NoLimitsi kõrvaklapid aitavad hoida keskendumist ja motivatsiooni, kui seda enim vajate. Reguleeritava kõrvakonksuga kerged ja higistamiskindlad klapid pakuvad suurepärast heli ja on sama intensiivsed kui teie treeningud.
Siseruumidesse sobivaimad
Higi-/veekindlad
Kõrvasisesed, konksuga
Oma patenditud reguleeritava kõrvakonksu abil tagavad ActionFiti kõrvaklapid sobivuse, mis on kindel ja mugav. Lihtsalt riputage kõrvaklapid kõrva külge ja libistage reguleeritavat konksu üles või alla, et see mugavalt teie kõrva sobiks. Nüüd on kõik igasuguse trenni tegemiseks või maastiku vallutamiseks valmis – teie kõrvaklapid püsivad kõrvas kõigest hoolimata.
Kõrvasisesed klapid tekitavad kuulmekäiku tihendi, mis aitab väga hästi helisid isoleerida. Samas tagavad ergonoomilised helikanalid parima sobivuse.
ActionFiti kõrvaklapid kaaluvad vaid 7,1 g – need on ülikerged ja neid on nauding kanda. Tegelikult ei pane te neid trenni tehes peaaegu üldse tähele – teie keskendumist ja motivatsiooni säilitab vaid suurepärane, võimas heli.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники