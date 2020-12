Hõlpsalt õpitavad ja sildistatavad lisafunktsioonid

Õppevõime tähendab seda, et kaugjuhtimispult püüab kinni ja säilitab hilisemaks kasutamiseks infrapunasignaalid teistelt kaugjuhtimipultidelt. Kui puldi andmekogus puuduvad vastava seadme koodid, saab need lihtsalt osutades originaalpuldilt üle kanda. Täiustatud lisamisviis ja sildistamisfunktsioonid muudavad lisavõimaluste lisamise lihtsamaks. Selle tulemus: kõik funktsioonid on olemas!