IP57 tolmu- ja veekindlustase

IP57 tolmu- ja veekindluse märgistus tähendab, et need spordikõrvaklapid sobivad ka raskeimateks treeninguteks. Kas naudite oma spordilugusid liiga palju, et neid mitte kuulata? Neid kõrvaklappe võite kõrvas hoida isegi duši all.