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Tootmine lõpetatud

Kõrvasisesed juhtmevabad spordikõrvaklapid

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Auhinnad
Alati mugav sobivus
Vahet ei ole, kas lähete hommikusele jooksule või soovite kuulata muusikat oma kontoris – need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud eemaldatava kõrvakonksuga, mis tagab täieliku mugavuse. Laadimisümbrisega saate nautida kuni 20 h mänguaega ja need on ka IPX7 veekindlusastmega.
Kuva kõik eelised

Alati mugav sobivus

  • Painduv kahesuunaline disain

  • 20 tundi mänguaega

  • Selged kõned. Monorežiim

  • IPX7 vee-ja higikindel

Loodud teie treeningute jaoks. Valmis teie igapäevasteks toimetusteks

Loodud teie treeningute jaoks. Valmis teie igapäevasteks toimetusteks

6 mm kõlarielemendid tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kuulake oma lemmiklaule või taskuhäälinguid ja palju muud. Liikuge läbi päeva, hoides muusikat alati enda ligi.

IPX7 vee- ja higikindel

IPX7 vee- ja higikindel

Need täielikult juhtmevabad spordikõrvaklapid on IPX7 veekindlustasemega, mis tähendab, et neid võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja kuni 30 minutiks. Need jäävad alati paigale, hoolimata teie kõrvade kujust või sellest, kui palju treeningu ajal higistate.

Eemaldatav kõrvakonks. Leidke endale sobiv stiil

Eemaldatav kõrvakonks. Leidke endale sobiv stiil

Vahet ei ole, kas lähete parki jooksma või teete võimsat HIIT-sessiooni – kõrvakonksu disain hoiab kõrvaklapid kindlalt paigal. Saate valida kolmes suuruses silikoonist otsiku vahel ning eemaldada kõrvakonksu, kui enam trenni ei tee.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

8

Auhinnad

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Positiivsed omadused

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Positiivsed omadused

dźwięk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.