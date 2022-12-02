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Tootmine lõpetatud
TAA5205BK/00
Painduv kahesuunaline disain
20 tundi mänguaega
Selged kõned. Monorežiim
IPX7 vee-ja higikindel
6 mm kõlarielemendid tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kuulake oma lemmiklaule või taskuhäälinguid ja palju muud. Liikuge läbi päeva, hoides muusikat alati enda ligi.
Need täielikult juhtmevabad spordikõrvaklapid on IPX7 veekindlustasemega, mis tähendab, et neid võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja kuni 30 minutiks. Need jäävad alati paigale, hoolimata teie kõrvade kujust või sellest, kui palju treeningu ajal higistate.
Vahet ei ole, kas lähete parki jooksma või teete võimsat HIIT-sessiooni – kõrvakonksu disain hoiab kõrvaklapid kindlalt paigal. Saate valida kolmes suuruses silikoonist otsiku vahel ning eemaldada kõrvakonksu, kui enam trenni ei tee.
3.6
5-st
8
Auhinnad
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Positiivsed omadused
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Positiivsed omadused
dźwięk
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe