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Detailne, loomulik heli
Mürasummutus Pro
Selgemad kõned liikvel olles
Usaldusväärne kõrvasisene sobivus
Hõivatud jõusaal? Tuuline park? Kohanduv mürasummutus reageerib kiiresti ümbritsevale, et summutada reaalajas välismüra, sealhulgas tuult. Kui jooks viib teid hõivatud teedele, saate teadlikkuse režiimi aktiveerimiseks kuularile vajutada ja lasta välistel helidel sisse tulla.
Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofon teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!
Olenemata liikumisest jäävad need kuularid. Silikoonist kõrvaklappidel on tekstuuriga käepide, mis aitab nööpkuularitel kõrvas püsida võimaldab neid higiste kätega hoida. Nööpkuularite pind on peegeldav, mis aitab öösel nähtavust suurendada.
Auhinnad
4.9
5-st
37
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
barkar1986
11/04/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Positiivsed omadused
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Negatiivsed omadused
Nie zauwazylem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Positiivsed omadused
Moc, design, proste w obsłudze
Negatiivsed omadused
Brak
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Positiivsed omadused
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.