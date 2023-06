Usaldusväärne kõrvasisene sobivus. Liigutage kaotamata

Olenemata liikumisest jäävad need kuularid. Silikoonist kõrvaklappidel on tekstuuriga käepide, mis aitab nööpkuularitel kõrvas püsida võimaldab neid higiste kätega hoida. Nööpkuularite pind on peegeldav, mis aitab öösel nähtavust suurendada.