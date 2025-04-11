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  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
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  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks
  • Kõik vajalik treeninguks

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Kõik vajalik treeninguks
Jõusaalist tänavani, need täielikult juhtmevabad spordikõrvaklapid motiveerivad teid liikuma! Muusika ja taskuhäälingud kõlavad suurepäraselt ning kui te kõne vastu võtate, kuuldakse teid selgelt. Usaldusväärne kõrvasisene sobivus hoiab kõrvaklapid kindlalt paigal.
Kuva kõik eelised

Kõik vajalik treeninguks

  • Detailne, loomulik heli

  • Mürasummutus Pro

  • Selgemad kõned liikvel olles

  • Usaldusväärne kõrvasisene sobivus

Sukelduge vabalt. Mürasummutus Pro

Sukelduge vabalt. Mürasummutus Pro

Hõivatud jõusaal? Tuuline park? Kohanduv mürasummutus reageerib kiiresti ümbritsevale, et summutada reaalajas välismüra, sealhulgas tuult. Kui jooks viib teid hõivatud teedele, saate teadlikkuse režiimi aktiveerimiseks kuularile vajutada ja lasta välistel helidel sisse tulla.

Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofon teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!

Usaldusväärne kõrvasisene sobivus. Liigutage kaotamata

Usaldusväärne kõrvasisene sobivus. Liigutage kaotamata

Olenemata liikumisest jäävad need kuularid. Silikoonist kõrvaklappidel on tekstuuriga käepide, mis aitab nööpkuularitel kõrvas püsida võimaldab neid higiste kätega hoida. Nööpkuularite pind on peegeldav, mis aitab öösel nähtavust suurendada.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

37

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Positiivsed omadused

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Negatiivsed omadused

Nie zauwazylem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Positiivsed omadused

Moc, design, proste w obsłudze

Negatiivsed omadused

Brak

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Positiivsed omadused

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.