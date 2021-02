IP57 tolmu- ja veekindlustase

IP57 tähendab, et neid spordikõrvaklappe saab kaasa võtta ka kõige keerulisematele treeningutele. Naudite oma trennimuusikat nii palju, et tahaksite seda edasi kuulata? Võite kõrvaklappidega ka duši alla minna. Kui olete lõpetanud kuulamise ja kõrvaklapid on kuivad, pange need pehmesse reisivutlarisse.