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Tootmine lõpetatud
TAA7306BK/00
Kõrvasisesed kõrvaklapid
Pulsimõõtja
Kõrvakonksud või tiivakesed
UV-puhastamine
Need paindlikud ja eemaldatavad tiivakesed tagavad kindla püsivuse, sobides seetõttu nii kerge kui ka keskmise intensiivsuse treeningute jaoks. Kui teete raskemat trenni, tasub valida eemaldatavad kõrvakonksud. Valige täpselt sellist värvi konksud või tiivakesed, mis teie stiiliga sobivad.
Treenige nutikamalt tänu pulsimõõtjale, mis ühildub populaarsete treeningrakendustega ja Philipsi kõrvaklappide rakendusega. Kui teie rakendus toetab ka reaalajas värskendusi, loetakse teie pulsimõõtja tulemusi treeningu ajal otse kõrva sisse. Nii teate, millel peaks kõvemini pingutama ja millal ennast tagasi tõmbama.
Tõmmake kangi või jookske linttrenažööril. Vahet ei ole, kuidas teile oma endorfiinilaksu kätte saada meeldib – need kõrvaklapid võimaldavad teil anda endast kõik. Ja kui treening on tehtud, pange kõrvaklapid laadimisümbrisesse, kus UV-puhastustsükkel eemaldab kuni 99% bakteritest.
4.4
5-st
11
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Positiivsed omadused
Głęboki bas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
BartoszW
15/11/2022
Polska
Bardzo ładne
Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless