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Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad spordikõrvaklapid

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Treenige nutikamalt
Jookske kiiremini, hüpake kõrgemale. Need täielikult juhtmevabad spordikõrvaklapid on varustatud eemaldatava kõrvakonksuga, mis tagab parima sobivuse. Energiat andev heli hoiab teie fookust ja sisseehitatud pulsimõõtja aitab teil treenides oma keha jälgida.
Kuva kõik eelised

Treenige nutikamalt

  • Kõrvasisesed kõrvaklapid

  • Pulsimõõtja

  • Kõrvakonksud või tiivakesed

  • UV-puhastamine

Paindlik sobivus. Kõrvakonksud või tiivakesed

Paindlik sobivus. Kõrvakonksud või tiivakesed

Need paindlikud ja eemaldatavad tiivakesed tagavad kindla püsivuse, sobides seetõttu nii kerge kui ka keskmise intensiivsuse treeningute jaoks. Kui teete raskemat trenni, tasub valida eemaldatavad kõrvakonksud. Valige täpselt sellist värvi konksud või tiivakesed, mis teie stiiliga sobivad.

Kuulake oma keha. Pulsimõõtja

Kuulake oma keha. Pulsimõõtja

Treenige nutikamalt tänu pulsimõõtjale, mis ühildub populaarsete treeningrakendustega ja Philipsi kõrvaklappide rakendusega. Kui teie rakendus toetab ka reaalajas värskendusi, loetakse teie pulsimõõtja tulemusi treeningu ajal otse kõrva sisse. Nii teate, millel peaks kõvemini pingutama ja millal ennast tagasi tõmbama.

Treenige kõvasti, kuid nautige puhtust. UV-puhastamine

Treenige kõvasti, kuid nautige puhtust. UV-puhastamine

Tõmmake kangi või jookske linttrenažööril. Vahet ei ole, kuidas teile oma endorfiinilaksu kätte saada meeldib – need kõrvaklapid võimaldavad teil anda endast kõik. Ja kui treening on tehtud, pange kõrvaklapid laadimisümbrisesse, kus UV-puhastustsükkel eemaldab kuni 99% bakteritest.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.4

5-st

11

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

4
3

07/10/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Positiivsed omadused

Głęboki bas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

15/11/2022

Polska

Polska

Bardzo ładne

Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.