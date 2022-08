Lahtise kõrvaga. Kerge, mugav, vastupidav

Miks pidurdada end? Need lahtise kõrvaga kõrvaklapid on nii kerged, et te peaaegu ei tunnegi neid, ning need ei kao ära, kui liigute. Kaelavõru hoiab ümber pea ja teeb kõrvade kohal haagi, et kõrvaklappe mugavalt paigal hoida.