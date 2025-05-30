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Tootmine lõpetatud
TAA7607BK/00
Vabastage oma kõrvad. Kuulge kõike.
Jookske, sõitke, jalutage nendega - neist saavad teie lemmikud! Need kerged, mugavad ja tugevad katmata kõrvaosaga juhtmevabad spordikõrvaklapid annavad teile võimaluse kuulata kõike, mis teie ümber toimuba ja ka teie muusikat. Parkidest linnatänavani, teie treening sai just uuenduse.
Kõrva ümber käivad
Kõrva ümber sobituvad
Selged kõned
LED-ohutustuled
Luu kaudu juhtivuse tehnoloogia edastab heli läbi koljuluude, mis tähendab, et te ei pea kõrvaklappe kõrva panema või kõrvu katvaid kõrvaklappe kandma. Selle asemel kandub heli otse põsesarnast kõrva ja teie muusika ilmub võluväel pähe!
Rajale vihma kätte? IP66-märgis tähendab, et mustus või vihmahoog, mis ei ole nendele lahtise kõrvaga kõrvaklappide jaoks takistuseks, ning neid on ohutu ja kergesti laadida isegi pärast märjaks saamist. Lihtsalt pühkige need üle ja kinnitage magnetlaadimisalusele.
Jookske öösel. Matkake mägedes hämaras. Või sõitke jalgrattaga metsas. Kaelavõru tagaküljel on ere LED-valgusriba, te jääte hämaras keskkonnas nähtavaks. LED-e saate juhtida Philipsi kõrvaklappide rakenduse või kaelavõrul oleva sisse-välja lülitamise nupu abil.
3.8
5-st
66
Auhinnad
Swatu
30/05/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Positiivsed omadused
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Negatiivsed omadused
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Positiivsed omadused
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Negatiivsed omadused
złącze magnetyczne ładowania
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-20
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-20
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.