15-tunnine mänguaeg aktiivse mürasummutusega (ANC)

Aktiivne mürasummutus (Active Noise Canceling, ANC) tagab, et rongimüra ei segaks teie muusika kuulamist. Soovite vaikust? Lihtsalt aktiveerige ANC ilma muusikata. Saate kuni 15 tundi mänguaega, kui ANC on sees, ja 18 tundi mänguaega, kui ANC on väljas. USB-laadimine võtab aega ainult 2 tundi.