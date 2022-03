Aitab teil ärgata. Aitab teil magada.

Ärgake üles ja olge kohe valmis. See kellraadio laeb teie telefoni ja äratab teid üles, suurendades järk-järgult alarmi või raadioheli helitugevust. Sellel on ka sume õhtuvalgus ja taimer, et saaksite raadio saatel magama jääda.